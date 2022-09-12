Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Milli Mücadelede Son Kale Haymana Etkinliği, Sakarya Meydan Muharebesi ve Haymana Sempozyumu"nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yunanistan'ın hadsiz çıkışları ve provokasyonlarına ilişkin de konuşan Bakan Çavuşoğlu, "Yunan halen kaşımaya, kaşınmaya devam ediyor. Başkalarının hesabına maceraya atılırsanız sonuçlarına katlanırsınız. Bu Yunanistan’a bir uyarıdır." dedi.

"BAŞKALARININ MAŞASI OLMAYIN"

Bakan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Bu yüzden milli mücadelede son kale, bu topraklardır. Kadim Türk diyarı Anadolu'yu Yunan mezaliminden kurtardığımız yer burasıdır. Şimdi bugüne geldiğimizde biz Ege'nin iki yanında komşuluk haklarına saygı duyalım derken Yunan halen kaşımaya, kaşınmaya devam ediyor. Başkalarının hesabına maceraya atılırsanız geçmişte olduğu gibi bugün de sonuçlarına katlanırsınız. Bu komşumuz Yunanistan'a bir uyarıdır."

Çavuşoğlu, yıllar süren savaşta Türk milletinin yorgun düşmesine rağmen Türk ordusunun milletiyle ve imanıyla bu büyük imtihanı başarıyla verdiğini ifade ederek, "Bugün şartlarımız bambaşka ama aynı sarsılmaz imana sahibiz. Bir asır önce Haymana'da ülkesine sahip çıkan bugün her iklimde milletine hizmet eden ruh işte bu ruhtur. Dolayısıyla herkes aklını başına alsın. Özellikle Yunanistan'a söylüyoruz. Başkalarının maşası olmayın. Tahriklere devam etmeyin çünkü Türkiye'nin dostluğu kadim, husumeti ise vahimdir. Bunu da aklınızdan çıkarmayın." diye konuştu.

Ege’de yine Yunanistan tacizi! Gemideki hasar, gün aydınlanınca ortaya çıktı... Türkiye izahat bekliyor Atina gerilimi tırmandırmaya devam ediyor. Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru, uluslararası sularda seyir halinde olan “Anatolian” isimli Ro-Ro gemisine taciz ateşi açmıştı. Türk Sahil Güvenlik unsurları bölgeye gitmişti. Yunan güçleri tarafından taciz ateşi açılan gemi, gündüz görüntülendi. Ro-Ro gemisi Karanlık Liman'a demirledi.

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