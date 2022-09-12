Türkiye Gazetesi

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda "İktidarımızda HDP'ye bakanlık verilebilir" çıkışı Millet İttifakı ortağı İYİ Parti ile gerilim yaşanmasına neden olurken, CHP'den tepkilerin hedefi olan bir açıklama daha geldi. CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek, Diyarbakır'ı Kürdistan'ın bir parçası olarak tanımladı.

''DİYARBAKIR, KÜRDİSTAN'IN PARÇASIDIR''

CHP Diyarbakır Olağanüstü İl Kongresi'ne katılan CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek, Barzani'nin yayın organı Rudaw'a röportaj verdi. CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek, verdiği röportajda, "Diyarbakır, Kürdistan'ın bir parçasıdır." ifadesini kullandı.

SÖZLERİ TEPKİ TOPLADI

CHP'li Bilek'in yaptığı açıklama, yeni bir tartışmanın fitilini ateşlerken sosyal medyada çok sayıda tepkiye neden oldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla soruşturma başlattı.

Başsavcılık, Nevaf Bilek'in 10 Eylül'de Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesinde gerçekleştirilen CHP'nin Olağanüstü İl Başkanlığı Kongresi'nde bir televizyon kanalına Kürtçe yaptığı açıklamada kullandığı ifadeleri inceledi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, televizyon kanalına açıklamasında "Diyarbakır, hakikaten Türkiye Kürdistanı'nda önemli, tarihi bir şehrimiz. Büyük bir şehrimiz." ifadelerini kullanan Bilek hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla soruşturma başlattı.

6'lı masada derin çatlak.. Akşener resti çekti: HDP varsa biz yokuz CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verebiliriz" çıkışı sonrası 6'lı masada kriz çıktı. İYİ Parti Lideri Meral Akşener, HDP'nin bulunduğu masada olmayacaklarını açıklayarak resti çekti.

Erdoğan'dan 6'lı masa çıkışı: Pazarlık kiri her yerden gözüküyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 6'lı masanın hala bir aday belirleyemediğini ve arkalarında FETÖ ile PKK olduğunu söyledi.

Bahçeli'den '6'lı masa' tepkisi: Hepsi ayağımızın altında paspastır MHP lider Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısından önemli açıklamalarda bulundu. Anket şirketlerine tepki gösteren Bahçeli, "Güdümlü anket şirketlerinin hepsi birden ayaklarımızın altında paspastır. Biz anketlere değil, yurdumun tertemiz insanlarına bakıyoruz." dedi. 6 muhalefet partisinin genel başkanlarının yuvarlak masa toplantılarına da tepki gösteren Bahçeli, "6'lı masaya Türk milletinin itimadı asla yoktur. Bu masa hezimetin masası, zilletin mayalandığı masadır." ifadelerini kullandı.