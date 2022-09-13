Türkiye Gazetesi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'in 100. kurtuluş yılı dönümü programında yaptığı konuşmada Osmanlı Devleti'ni hedef alan açıklamalara imza attı. Soyer'in açıklamalarına Cumhur İttifakı cephesinden sert tepkiler yükselirken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, konuya ilişkin ilk kez yorumda bulundu. Akşener, 'Gerek yoktu' dedi.

'GEREK YOKTU'

Akşener, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Akşener'in gündeminde İzmir Büyükşehir Belediye BaşkanıTunç Soyer'in Osmanlı ile ilgili tepki çeken sözleri de vardı. Akşener, "İfadesi yanlış olmuş. Bu tür hüküm cümleleri halkı rahatsız eder, dolayısıyla gerek yoktu. "İhanet ettiler" dediğinizde bizim cenahın yani Millet İttifakı'nı oluşturan yöneticilerinin hepsinin daha sağ duyulu olmasında fayda var" şeklinde konuştu.

SOYER, NE DEMİŞTİ?

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü etkinliklerinde konuşma yapan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, '100 yıl önce bu toprakları yönetenler gaflet, delalet ve hatta hıyanet içindeydi. Gençleri, kadınları ve çocukları hiç düşünmediler. Sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar. İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ve yaşam hakkımızı ayaklar altına aldılar, teslim oldular. Ve bir sabah emperyalist ülkelerin askerleri kirli çizmeleri ve kirli emelleriyle körfezin sularını ve güzelim ülkemizi işgal etti.” ifadelerini kullanmıştı.

Ömer Çelik'ten Tunç Soyer ve Yunanistan'a sert tepki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantının ardından yaptığı açıklamalarda, İzmir B.B. Başkanı Tunç Soyer ve Ege'de provokasyonlarını sürdüren Yunanistan'a sert tepki gösterdi

Bakan Mustafa Varank'tan Tunç Soyer'e Osmanlı tepkisi: Bu şuurla ülkemizi ileriye götüremeyiz 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu programı kapsamında Gündoğdu meydanıdna konuşma yapan ve Osmanlı'ya hakaret içeren sözler sarf eden Belediye Başkanı Tunç Soyer'e bir tepki de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan geldi.

Bakan Bozdağ'dan Tunç Soyer'e 'Osmanlı' tepkisi: Türk milleti bir kez daha mahkum edecektir Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Osmanlı'ya ilişkin hakaretlerine yönelik açıklama yaptı. Bozdağ, Türk milleti vicdan terazisinde tartacak, bir kez daha mahkum edecektir." dedi.

Bahçeli'den Tunç Soyer'in sözlerine sert tepki İzmir'in kurtuluşunun 100. yıl dönüünde konuşan Tunç Soyer' tepki gösteren MHP lideri Devlet Bahçeli, "Vatan topraklarına kanlı çizmeleriyle basan müstevlilere tek kelime edemeyen bugünün işbirlikçi siyasetçilerin, 9 Eylül 1922 tarihinin 100’üncü yıl dönümünde tarihimizi düşman gözüyle yorumlaması iflah olmaz bir cahillik, tedavisi imkansız devşirme hastalığıdır." dedi.