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AK Parti'den Ermenistan'a çağrı: Provokasyon ve saldırganlıklarına son ver
13.09.2022 - 12:09 | Son Güncelleme: 13.09.2022 - 12:10
Türkiye Gazetesi
AK Parti Sözcüsü Çelik:"Ermenistan provokasyon ve saldırganlıklara son vermelidir. Barış herkesin yararınadır. Bugün çatışma için Ermenistan’ı kışkırtan çevreler sadece çıkar odaklarıdır. Ermenistan Azerbaycan’ın meşru hak ve çıkarlarına saygı duymalıdır."
Etiketler : ak parti,ermenistan,azerbaycan,
908004 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/908004.aspx
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