Türkiye Gazetesi

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, katıldığı bir canlı yayında gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

CHP ile ittifak durumunu değerlendiren Tatlıoğlu, "Biz 2018’den itibaren CHP’yle ittifak yaptık. Önümüzdeki seçimde yeni seçim kanununa göre böyle bir ittifak yapmak mümkün değil. Yani ittifak kanunu iptal olduğu için tekrar böyle bir durum söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

"CHP İLE İTTİFAK AVANTAJLI DEĞİL"

CHP ile ittifak olmanın avantajlı olmadığını belirten Tatlıoğlu ,"2018 seçimlerinde 23 milletvekili CHP, 4 milletvekili de biz, ittifak halinde girdiğimiz için ilaveten milletvekili çıkardık. Bu kanun değişti artık ittifak olarak girmenin bir avantajı yok. Bu seçim gündeme geldiğinde tekrar konuşulacak bir konu. Demokrasiyle ilgili alanın genişletilmesiyle ilgili işbirliğimiz sürmektedir ve bir Millet İttifakı paydaşlığı söz konusudur. Bu ittifak Başkanlık Sistemi’ne karşı Parlamenter Sisteme ulaşmayı hedeflemektedir. Millet İttifakı’nın temel misyon Türkiye’yi parlamenter sisteme kavuşturmaktır. Ortak cumhurbaşkanlığı adaylığı hedefimiz, seçim güvenliği çalışmalarımız devam ediyor. Bu anlamda ittifak devam ediyor" diye ekledi.

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