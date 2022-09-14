Türkiye Gazetesi

Emrah Özcan ANKARA

Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, AK Parti’nin MKYK toplantısında Türkiye’nin izlediği dış politika konusunda önemli değerlendirmeler yaptı. Edinilen bilgilere göre Çavuşoğlu, Türkiye’nin geçmişe göre dış politikasının çok değiştiğini, yeni gelişen her olaya göre farklı pozisyon geliştirdiğini belirterek “Türkiye tüm dünyada takdir görüyor. Dünya artık yeni bir dönüşüm sürecine giriyor. Kabuk değiştiriyor. Ama bu sürecin nereye evirileceğini, nasıl sonuçlanacağını, kimse kestiremiyor. Kestirmek çok zor. Türkiye artık dünyada politik gücünü artırdı. Gücü arttıkça da diğer ülkelerle ilişkiler de artıyor ve gelişiyor” dedi.

“DÜNYA BİZİ TAKDİR EDİYOR”

Çavuşoğlu, “Bizim yaklaşımımız bu süreçte önce Türkiye diyerek dostlarımızın sayısını artırmak. Azerbaycan için Ermenistan’la ilişkilerimizi geliştiriyoruz. Filistin sorununun çözümü için İsrail’le ilişki kuruyoruz, geliştiriyoruz. Rusya-Ukrayna krizinde Türkiye’nin izlediği tutum tüm dünyada takdir ediliyor. Diğer başka meselelerle ilgili aynı şekilde hareket ediyoruz” diye konuştu.

Yunanistan-Türkiye ilişkilerini de değerlendiren Çavuşoğlu “Yunanistan’la ilgili yaşananlar konusunda ise, biz pozisyon değiştirmedik. Durduğumuz yerdeyiz. Ama Yunanistan pozisyon değiştirdi. Adaları silahlandırarak uluslararası hukuka aykırı hareket ediyor. Türkiye’nin tepkisi haklı. Bugüne kadar Yunanistan hep Rusya yanlısı bir politika izlemişti. İlk kez ABD’den yana tavır takındı. ABD’de de bunu kullanıyor. Çünkü Türkiye bölgede güçlendi ve bu güce karşı Yunanistan’ı yeni bir güç olarak dizayn ediyor” ifadelerini kullandı.

“SURİYE İLE RESMÎ TEMAS YOK”

Bazı MKYK üyelerinin Suriye-Türkiye ilişkileri ve Suriye ile de bir görüşme olup olmadığını sormaları üzerine Çavuşoğlu şu cevabı verdi: “Şu anda Suriye ile resmî bir temas yok. Planlanmış bir görüşme de yok. Sadece daha önce söylediğim gibi Bağlantısızlar Toplantısı’nda, Belgrad’da ayaküstü diğer bakanlarla sohbet ederken Suriye Dışişleri Bakanı’yla da ayaküstü kısa bir sohbetim oldu. Tesadüfen karşılaştık yani.”

Türkiye’nin dış politikadaki başarısının 2023 seçimlerinde önemli katkı sağlayacağını kaydeden Erdoğan’ın, Çavuşoğlu’nun sunumunun Tanıtım ve Medya Başkanlığı tarafından bir kitapçık hâline getirilerek, teşkilatın tamamına dağıtılması talimatı verdiği kaydedildi.

Çavuşoğlu, ‘Yunan kaşınıyor’ deyip sert tepki gösterdi: ‘Bu bir uyarıdır, sonuçlarına katlanırsınız’ Yunanistan'ın bitmek bilmeyen provokasyonlarına ilişkin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan sert bir açıklama geldi. 'Yunan kaşınıyor' diyen Çavuşoğlu, "Başkalarının hesabına maceraya atılırsanız sonuçlarına katlanırsınız. Bu Yunanistan’a bir uyarıdır." sözleriyle sert tepki gösterdi.