Türkiye Gazetesi

Emrah Özcan ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 seçimlerinin bugüne kadarki en kritik seçim olacağını belirterek, Türkiye’nin 6’lı masaya bırakılamayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin MKYK toplantısında 2023 seçimlerine yönelik kurmaylarına önemli uyarılarda bulundu. Edinilen bilgilere göre, 2023 seçimlerinin önemine dikkat çeken Erdoğan “6’lı masayı görüyorsunuz. FETÖ, PKK’nın söylemleri ile hareket ediyorlar. Âdeta ortak hareket ediyorlar. Dolayısıyla Türkiye 6’lı masaya bırakılamaz. Bu yapı seçimleri kazanırsa, Türkiye’nin kazanımları heba olur. Buna fırsat vermemeliyiz. Canımızı dişimize takıp çalışmalıyız. Seçimlere kadar bir günümüzü bile boş geçirmemeliyiz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin yeni ekonomi modelinde olumlu sonuçların alınmaya başladığını belirterek; ihracat, üretim ve istihdama dayalı bu modelinin uygulanmasına devam edeceklerini kaydetti.

"ASLA TAVİZ VERMİYORUZ"

Erdoğan, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Türkiye Ekonomi Modeli ile makroekonomik istikrarı sürdürülebilir kılmayı hedefledik. Yüksek katma değerli üretimi artırmayı özellikle hedefledik. Cari dengede kalıcı iyileşmeyi hedefleyen bir politikalar bütünü olarak bunu ifade ettik. Modeli oluştururken ülkemizin geçmiş tecrübelerini, iç ve dış dinamiklerini, sahip olduğu jeostratejik avantajı, Covid-19 salgını ve sonrasında yeni küresel ekonomik düzenin ortaya çıkarmış olduğu fırsatları kapsayan birçok parametreyi dikkate aldık. Modelin tasarımında serbest piyasa ekonomisi ilkelerinden asla taviz vermiyoruz. Modelin temel politika araçlarını, Türk lirası tasarrufların özendirilmesine yönelik adımlar, selektif kredi politikaları, yatırım ortamının iyileştirilmesine dönük tedbirler oluşturuyor."

Fatih Erbakan’dan 6’lı masa tepkisi: 36 kez toplanıp yemek yiyip dağılıyorsunuz Trabzon İl Başkanlığı 2. Olağan İl Kongresinde konuşan Genel Başkan Dr. Fatih Erbakan konuşmasında 6’lı masayı hedef aldı. “Ya 36 kez toplanıp yemek yiyip içip dağılıyorsunuz. Allah aşkına ne konuşuyorsunuz? Gerçekten de merak ediyorum” diyen Erbakan, “HDP olmadan yüzde 50+1’e ulaşmaları zor gözüküyor açıklamasında bulundu.