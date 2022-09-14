Türkiye Gazetesi

Azerbaycan-Ermenistan sınır hattı birkaç gün önce yeniden ısındı. Ermenistan provokasyonları neticesinde başlayan çatışmalarda iki ülke kayıplar verdi. Gelişmelere ilişkin değerlendirme yapan Bakan Çavuşoğlu, "Ara ara Ermenistan provokasyonlara devam ediyor. Elbette Azerbaycan'ın buna karşılık vermemesi mümkün değil. Burada kalıcı barış ve istikrar istiyorsak Ermenistan provokasyonlardan vazgeçmeli" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Diplomasi Muhabirleri Toplantısı'nda gündem ilişkin açıklamalarda bulundu.

''KİMSEYİ MUTLAK DOST YA DA DÜŞMAN OLARAK GÖRMÜYORUZ''

Bakan Çavuşoğlu, "Kimseyi mutlak dost ya da düşman olarak görmüyoruz" diyerek, "Dış politikada hakim olan kaos yeni bir küresel düzenin habercisi" dedi.

Çavuşoğlu, Ermeni tarafına "Ara ara Ermenistan provokasyonlara devam ediyor. Elbette Azerbaycan'ın buna karşılık vermemesi mümkün değil. Burada kalıcı barış ve istikrar istiyorsak Ermenistan provokasyonlardan vazgeçmeli" şeklinde uyarı yaptı.

AZERBAYCAN- ERMENİSTAN ÇATIŞMALARI

Barış sürecinin baltalayan Ermenistan, Azerbaycan'a saldırdı ve iki ülke askeri birlikleri arasında yoğun çatışmalar yeniden başladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 12 Eylül gecesi ve 13 Eylül sabahı Ermenistan ordusunun Azerbaycan'la sınırın Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan istikametlerinde geniş çaplı provokasyonda bulunduğunu duyurmuştu.

Azerbaycan ordusunun sınırdaki bazı mevzileri ve sığınakları havan topları da dahil farklı kalibreli silahlarla aralıksız ateş altına alınmış, saldırılarda Azerbaycan ordusu 50 şehit vermişti.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan da çatışmalarda 49 askerlerinin öldüğünü açıklamıştı.

İran’dan Azerbaycan-Ermenistan arasındaki çatışmaya ilişkin açıklama 12 Eylül gecesi Ermenistan askerleri Azerbaycan sınırında büyük çaplı provokasyonlar gerçekleştirdi. Ermenistan Başbakanı Paşinyan çatışmalarda hayatını kaybeden askerler olduğunu duyurdu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Azerbaycan-Ermenistan arasındaki çatışmalardan endişe duyduklarını ve ülkesinin sınırlarda herhangi bir değişikliği kabul etmediğini belirtti.

AK Parti'den Ermenistan'a çağrı: Provokasyon ve saldırganlıklarına son ver AK Parti Sözcüsü Çelik, Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmalarla ilgili, Ermenistan'ın provokasyon ve saldırganlıklara son vermesi gerektiğini, barışın herkesin yararına olacağını belirtti.