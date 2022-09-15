Türkiye Gazetesi

İranlı Milletvekili ve Petrol İşletmecisi Khademi, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan ile ilgili hadsiz bir paylaşımda bulundu. Khademi, ''Eğer dünyaya gücümüzü göstermek istiyorsak ABD, Siyonist rejim ve hayalperest Erdoğan’a ders vermeliyiz." sözleriyle skandal ifadelerde bulundu.

"ORDUMUZ ALİYEV'İN AĞZINA YUMRUĞUNU İNDİRMELİ"

Hedayat Khademi, ''Eğer dünyaya gücümüzü göstermek istiyorsak ABD, Siyonist rejim ve hayalperest Erdoğan’a ders vermeliyiz. Derhal ordumuz Aliyev’in ağzına sert şekilde yumruğunu indirmelidir'' ifadelerini kullandı