Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Şanghay’da başlayan diplomatik temaslar ABD’de Birleşmiş Milletler topluluğuna hitap edecek, Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi 22. Zirvesi sonrası ABD'ye giderken Özbekistan dönüşü uçakta basın mensuplarının yanıtladı.

'İLHAM BEY KOLTUĞU BANA BIRAKTI KENDİSİ YANDAKİ KOLTUĞA GEÇTİ'

Erdoğan'ın Semerkant'ta liderlerle sohbet ettiği anlara ilişkin fotoğraf hem dış basında hem de sosyal medyada ilgi odağı oldu ve çok konuşuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan çok konuşulan fotoğrafında hikayesini anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlham Bey o koltuğu bana bıraktı, kendisi yandaki koltuğa geçti. Çoğu Rusça bildiği için tercüman da konuştuklarımızı Rusça’ya çeviriyordu. Oradaki sohbetimiz tabii hepsinin bayağı hoşuna gitti. Güzel bir anı oldu" ifadelerini kullandı.

‘BİZİMKİ ALTI KİŞİLİK MASA DEĞİL’

Bir gazetecinin "O kare üzerine 'Masa böyle kurulur' ya da 'Diğer masadakiler dağılabilir' şeklinde yansımalar oldu, yorumlar yapıldı" sözlerine ise esprili bir yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ama biliyorsunuz bizimki altı kişilik masa değil" dedi.

Şangay Beşlisi nedir? Şangay Beşlisi üyeleri hangi ülkeler? Türkiye Şangay (Şanghay) Beşlisi’ne katılacak mı? Şangay Beşlisi nedir? Şangay Beşlisi üyeleri hangi ülkeler? Türkiye’nin Şangay Beşlisi’ne katılıp katılmayacağı son günlerde sık sık gündeme geliyor. Yıllar süren Avrupa Birliği macerasının sonuçlanmaması ve Türkiye’nin Asya ülkeleriyle kurduğu iyi ilişkiler akıllara Şangay (Şanghay) Beşlisi’ni getiriyor. Peki; Türkiye Şangay Beşlisi’ne katılacak mı?

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanghay Zirvesi sonrası önemli açıklamalar: Hedef tam üyelik Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi için Özbekistan'a gitti... İkili görüşmeler kapsamında liderlerle bir araya gelen Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile de bir görüşme yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanghay Zirvesi'nde aile fotoğrafı çekimine katıldı Özbekistan'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi öncesinde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından karşılandı ve aile fotoğrafı çekiminde yer aldı.