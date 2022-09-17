Türkiye Gazetesi

Katıldığı bir davette konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “6’lı masanın işi kolay değil, ama 6’lı masa bu konuda çok azimli çok kararlı. Hiçbirimizin bireysel beklentisi yok. Sorun evlatlarımıza güzel bir Türkiye bırakmaktır.” dedi.

"ÖNCE BİZ NE YAPACAĞIMIZA KARAR VERMELİYİZ"

Cumhurbaşkanı adayının açıklanmamasıyla ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, “Bize güvenin. Biz kararlıyız. Bu ülkeyi aydınlığa çıkarmak için toplumla paylaşıyoruz. Her partinin genel başkan yardımcıları kendi alanlarıyla zaten çalışmalar yapıyorlar. Onlar sürekli toplantı halindeler. Onlar olayı belirli bir olgunluğa oluşturduktan sonra masaya geliyor, biz de karar veriyoruz. ‘Neden cumhurbaşkanı adayınızı belirlemiyorsunuz?’ önce 6 lider olarak biz neyi nasıl yapacağımız bütün ayrıntılarıyla görüşüp karara bağlamalıyız, sonra milletin önüne çıkmalıyız. O kararlılık aynı zamanda ittifakın güçlü ve sürekli olması, Türkiye’nin aydınlığa kavuşması için son derece değerlidir” diye konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Sakarya Muharebesi' gafı Sakarya’da partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni bir gafa imza attı. Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Haymana ve Polatlı ilçelerinde yapılan Sakarya Meydan Muharebesi'nin, Sakarya'da yapıldığını sözlerine ekleyince sosyal medyanın gündemine oturdu.

Son dakika… Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu’na KHK tepkisi: Bunlara kalsa 'Öcalan’ı da KHK ile bırakacağım' der ​Cumhurbaşkanı Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu’nun KHK ile ilgili sözlerine sert cevap verdi. Erdoğan, ‘Sen bu yetkiyi nereden alıyorsun, Şimdi zaten bunlara kalsa ne yapacaklar; “Abdullah Öcalan’ı da bir KHK kararıyla bırakacağım” derler. Demirtaş için de derler. Diğerleri için de derler. Öyle bir yetki var mı? Bizim bu kadar şehidimiz var. O şehitlerimizin anacıkları ve bu milletin evlatları bu işe nasıl bakar” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Tapduk Emre Türbesi'ni ziyaret etti Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ankara'nın Nallıhan ilçesine giden CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Tapduk Emre Türbesi'ni de ziyaret etti.