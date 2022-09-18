Türkiye Gazetesi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 'altılı masa'yı topa tutmaya devam ediyor. Daha önceki demeçlerinde altılı masayı altın günü toplantılarına benzeten Erbakan, bu kez de Partisinin 2. Olağan Kongresi'ne katılmak üzere gittiği Osmaniye'de önemli açıklamalarda bulundu.

Fatih Erbakan, Millet İttifakı'nı işaret ederek "6 tane benzemez bir araya gelmiş" diyen Fatih Erbakan, "Bugüne kadar 30 kez baş başa, 6 kez masa başında toplamda 36 kez toplantı yapmışlar. Bu 36 toplantının sonunda birbirleri ile atışmak dışında çok da bir şey koyabildikleri yok" ifadelerini kullandı.

"TOPLAN, YE İÇ, FOTOĞRAF ÇEKTİR, DAĞIL"

Erbakan, şu ifadeleri kullandı: "Cumhurbaşkanı adayını ortaya koyabilmişler mi? Ekonomik krize çare olacak bir reçete ortaya koyabilmişler mi? Yeniden Refah Partimizin yaptığı gibi milli kaynak kitabı, kaynağı nereden bulabileceklerini ifade eden bir proje yapmışlar mı? Hayır, bunların hiçbirisi yok. Toplan, ye iç, fotoğraf çektir, dağıl. En son HDP ve gizli ortak olan HDP'ye 'bakanlık vereceğiz mi vermeyeceğiz mi' diye birbirlerine girdiler. Bir tanesi 'tabii ki veririz' diyor. Öbürü diyor, 'böyle bir şey olursa biz yokuz'.

İçinde iki tane aktör AK Parti'den ayrılıp kurulan partiler. Onların başkanları, bunların kadroları yıllarca 15 seneye yakın AK Parti hükümetleri içerisinde görev yaptı. AK Parti'nin MYK'sında en yüksek karar oranında yıllarca görev yaptılar."

"BU ZİHNİYETLERDEN MİLLETE HAYIR MI GELİR?"

CHP'ye eleştiriler yönelten Fatih Erbakan, "Masanın diğer unsuru CHP'ydi. 28 Şubat’ın ateşli savunucusu... İstanbul Sözleşmesi'nin hayranı oldu. 'İktidar olursam ilk işim İstanbul Sözleşmesi'ni geri getirmek olacak' diyor. 'Ayasofya'nın cami olmasına üzülüyorum. Müze olarak almalıyız' diyor. Ben parti sözcülerinin ifadelerini söylüyorum. '6 yaşında, 5 yaşında çocuklara Kur'an öğretmek çağdışılıktır' diyorlar. Parti içinde LGBT komisyonu kurmuş, 'biz iktidar olunca LGBT'li olmak, dezavantaj olmaktan çıkacaktır' diyor. Bu zihniyetlerden millete hayır mı gelir?" ifadelerini kullandı.

Fatih Erbakan’dan 6’lı masa tepkisi: 36 kez toplanıp yemek yiyip dağılıyorsunuz Trabzon İl Başkanlığı 2. Olağan İl Kongresinde konuşan Genel Başkan Dr. Fatih Erbakan konuşmasında 6’lı masayı hedef aldı. “Ya 36 kez toplanıp yemek yiyip içip dağılıyorsunuz. Allah aşkına ne konuşuyorsunuz? Gerçekten de merak ediyorum” diyen Erbakan, “HDP olmadan yüzde 50+1’e ulaşmaları zor gözüküyor açıklamasında bulundu.