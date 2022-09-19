Türkiye Gazetesi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kayseri Mitingi sonrası verilen akşam yemeğinde Hür Doğu Türkistanlılar Derneği yönetim kurulunu kabul etti. Burada yaptığı açıklamada Doğu Türkistan davasına tam destek mesajı veren MHP Lideri Bahçeli, "Doğu Türkistan davası doğru ve emin ellerde. Milliyetçi Hareket dün olduğu gibi bugünde yarında bu davanın takipçisi ve destekçisi olacak" ifadelerini kullandı.

'DOĞRU YOLDA İLERLİYORSUNUZ'

Doğu Türkistan'ın Türk Dünyası için önemine değinen Bahçeli, Hür Doğu Türkistanlılar Derneği'nin çalışmalarını yakından takip ettiğini belirterek, "Doğu Türkistan davası doğru ve emin ellerde. Milliyetçi Hareket dün olduğu gibi bugünde yarında bu davanın takipçisi ve destekçisi olacak" dedi. Dernek çalışmaları için gereken tüm desteğin sağlanması talimatı verdiğini de ifade eden Bahçeli, "Doğru yolda ilerliyorsunuz. Teşkilatlarımız sizler için ne destek gerekiyorsa yardımcı olacak. Yakından ilgileniyorum" dedi.

'UYGUR TÜRKLERİ İÇİN ÖNEMLİ PROJELER BAŞLATACAĞIZ'

Hür Doğu Türkistanlılar Derneği Başkanı Sadullah Doğutürk'te Milliyetçi Hareketin Doğu Türkistan davasının gerçek sahibi olduğunu belirterek, Doğu Türkistan'da yaşanan son gelişmeler hakkında Devlet Bahçeli'yi bilgilendirdiklerini söyledi. Kendilerini büyük bir dikkatle dinleyen Devlet Bahçeli'nin talimatları ile Uygur Türkleri için yapılacak çalışmaları başlatacaklarını dile getiren Doğutürk, "Yakın zamanda Türkiye'de yaşayan Uygur Türkleri için önemli projeler başlatacağız. İnşallah Uygur kardeşlerimiz için hayırlı olur" diye konuştu.

BAHÇELİ'YE HARİTA ARMAĞAN EDİLDİ

Konuşmaların ardından Doğu Türkistanlılar adına Devlet Bahçeli'ye Gökbayrak temalı Doğu Türkistan Haritası armağan edildi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli kendisine armağan edilen harita ile poz verirken...

MHP lideri Bahçeli'den muhalefete tepki: 'Bir isimde uzlaşamayanlar Türkiye'ye güven vermesin' MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin Kayseri'de düzenlenen seçim mitinginde önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, henüz cumhurbaşkanı adayı konusunda uzlaşıya varamayan 6'lı masayı 'Bir isim üzerinde anlaşamayanlar milletin geleceği için nasıl uzlaşacaktır.' diyerek eleştirdi.

Bahçeli'den Ermenistan'a tepki: Karabağ’daki saldırganlığına tahammül gösterilemeyecektir Bahçeli:"Karabağ Zaferi’ni hazmedemeyen, işgal ettiği Azerbaycan topraklarından sökülüp atılan Ermeni çeteleri mütecaviz eylemlerine hız vererek, kanlı ve hain provokasyonlara girişmektedir. Nitekim Ermenistan’ın Karabağ’daki saldırganlığına sabır ve tahammül gösterilemeyecektir."

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Böylesi zillet Türkiye'ye reva görülemez MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bursa'da partisinin düzenlediği mitingde açıklamalarda bulundu. Burada HDP'ye bakanlık verileceği iddiasına sert tepki gösteren Bahçeli "HDP'nin desteği ile büyükşehirleri kazananlar şimdi HDP'ye bakanlık verme peşinde. Böylesi zillet Türkiye'ye reva görülemez" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'den Tunç Soyer'in sözlerine sert tepki İzmir'in kurtuluşunun 100. yıl dönüünde konuşan Tunç Soyer' tepki gösteren MHP lideri Devlet Bahçeli, "Vatan topraklarına kanlı çizmeleriyle basan müstevlilere tek kelime edemeyen bugünün işbirlikçi siyasetçilerin, 9 Eylül 1922 tarihinin 100’üncü yıl dönümünde tarihimizi düşman gözüyle yorumlaması iflah olmaz bir cahillik, tedavisi imkansız devşirme hastalığıdır." dedi.