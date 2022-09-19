Türkiye Gazetesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Polatlı’da gaziler ile bir araya geldi. Polatlı Merkez Şehitliği’nde gerçekleşen buluşmaya çok sayıda gazi katılım sağlarken program saygı duruşunun ardından okunan İstiklal Marşı okunması ile başladı. Kur’an-ı Kerim Tilavetinin ardından tüm şehitler için dua edildi. Buluşmada konuşan Bakan Yanık, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun geçtiğimiz günlerde Sakarya Meydan Muharebesi hakkında yaptığı gafı hatırlatarak “Ne biliyorlar ne de bilmediklerinin farkındalar” dedi.

“İSTİKLAL MEDENİYETİMİZİN ÖLÜMSÜZ TEMSİLCİLERİDİR”

Şehit ve gazilerin haklarının ödenemeyeceğini söyleyen Bakan Yanık, “101 yıl önce bugün, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Mustafa Kemal Paşa'ya Mareşal Rütbesi ve Gazilik Unvanı verdi. Gazilerimize armağan edilen bugünde başta Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmak üzere, Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Dumlupınar’dan Kore'ye, Kıbrıs'tan 15 Temmuz'a kadar bütün şehit ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Onlar, büyük bir istiklal medeniyetinin ölümsüz temsilcileridir. Hakları ödenmez” diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU’NUN “SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİ” GAFI

Kemal Kılıçdaroğlu’nun Sakarya Meydan Muharebesi hakkında yaptığı gafı hatırlatan Yanık, “Tarih bilgisi eksik bir genel başkan geçtiğimiz günlerde Osmanlı'ya laf etti. Gazi Mustafa Kemal'in bir Osmanlı Paşası olduğunu bilmeden ya da hatırlamadan Adapazarı'ndaki mitingde ‘Sakarya Savaşı burada yapıldı’ dedi. Ne Osmanlının büyüklüğünden haberleri var ne de Sakarya Meydan Muharebesi’nin nerede yapıldığından haberleri var. Ne biliyorlar ne de bilmediklerinin farkındalar” dedi.

GAZİ VE GAZİ YAKINLARI İÇİN DÜZENLEME

Gaziler ve şehit yakınlarının hayatını kolaylaştıracak adımları atmaya devam edeceklerini ifade eden Bakan Yanık, “şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımıza hizmetlerimizi genel müdürlük seviyesinde yürütüyoruz. Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğümüz bünyesinde birçok hizmeti devam ettiriyor, yeni hizmet modelleriyle mevcut hizmetlerimizi destekliyoruz. AK Parti iktidarında, geçtiğimiz 20 yıl boyunca şehit yakını, gazi ve gazi yakınları için çok önemli düzenlemeler gerçekleştirdik. Şehit yakınlarımızın, gazilerimizin ve ailelerinin hayat standartlarını yükseltmek, refahını artırmak ve sorunlarına çözüm üretmek için canla başla çalışıyoruz. Bu bizim için gerçekten bir mutluluk vesilesi. Borcunu ödemiş olmanın ya da bir kısmını yerine getirmiş olmanın gönül rahatlığını taşımak bakımından önemli. Biz şehit yakınlarımızla, gazilerimizle, derneklerimizle, vakıflarımızla imkanlar ölçüsünde sık sık bir araya geliyoruz” ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Sakarya Muharebesi' gafı Sakarya’da partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni bir gafa imza attı. Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Haymana ve Polatlı ilçelerinde yapılan Sakarya Meydan Muharebesi'nin, Sakarya'da yapıldığını sözlerine ekleyince sosyal medyanın gündemine oturdu.