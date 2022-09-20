Türkiye Gazetesi

CHP önderliğinde toplanan 'altılı masa'da adaylık düğümü çözülemiyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine sekiz ay gibi kısa bir süre kalmasına rağmen ilk turda adaya karar veremeyen liderler, ikinci tur için 2 Ekim'de toplanacak. Parti liderlerinden ve partilerin önde gelen isimlerinden farklı söylemler yükselirken, CHP teşkilatı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için harekete geçti.

ADI KONMASA DA ADAY 'KILIÇDAROĞLU'

Adaylık için son günlerde en çok konuşulan isim şüphesiz CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. CHP üst yönetimi tarafından "Kılıçdaroğlu’nun adaylığına" yönelik yapılan açıklamalar önlenmeye çalışılsa da, CHP’liler Kılıçdaroğlu’nu aday olarak görüyor.

Adaylık için ön plana çıkan ve 'hazırım' mesajı veren ancak altılı masadan beklediği olumlu tepkiyi alamayan Kılıçdaroğlu'nun adaylığını pekiştirmek için CHP teşkilatı sosyal medyaya yöneldi. Partililer "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ne vaat ediyor?" başlığıyla özellikle Twitter'da görseller paylaşıyor ve bu paylaşılan görsellerde Kılıçdaroğlu adaymış gibi sunuluyor.

Hazırlanan görsellerle, Kılıçdaroğlu adaymış gibi lanse ediliyor. CHP’lilerin bu çalışmalarının masada gündeme gelmesi bekleniyor.

ADAY ARALIK SONUNDA NETLİK KAZANACAK

Altılı masa, ilk turda yaptığı 7 görüşme sonucunda adaya karar veremedi. İkinci tur görüşmeler ise 2 Ekim’de başlayacak. İkinci turda yapılacak zirvelerde cumhurbaşkanı adayı üzerinde durulacak. Kulislerde, bu konunun aralık ayı sonunda netlik kazanacağı, yeni yıla altılı masanın cumhurbaşkanı adayını açıklayarak gireceği belirtiliyor.

Altılı masada çatlak büyüyor: İYİ Parti kendi adayını çıkarabilir 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için geri sayım sürerken, Millet İttifakı'nın hala bir aday çıkaramamış olması gündemde. Kulislerde en çok dile getirilen isim CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olurken, İYİ Parti Genel Merkezi'nden bir yetkili, Kılıçdaroğlu'nun uzlaşma sağlanmadan adaylığını açıklaması durumunda İYİ Parti'nin kendi adayını çıkartabileceğini ifade etti.

Muharrem İnce’den 6’lı masaya tepki: Hiçbir ciddi konuyu görüşmüyorlar Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Samsunda gençlerle bir araya geldi. Hedefine 6’lı masayı alan İnce ? Ayda bir toplanıyorlar; çay, kahve, kek yiyip içiyorlar. ‘Ya geçen sizde yediğim kek ne güzel oldu, geçen sizlerin getirdiğiniz meyveler organik mi?’ Birer de küçük altın alıp verseler birbirlerine daha iyi olur. Anlaşıyormuş gibi görülmelerinin nedeni hiçbir ciddi meseleyi konuşmamış olmalarıdır.