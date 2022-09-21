Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’de düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu’ndaki hitabının ardından temaslarını sürdürüyor.

LAPİD İLK YÜZ YÜZE TEMAS

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde diplomatik ilişkilerin yeniden başladığı İsrail Başbakanı Yair Lapid ile bir araya geldi.

JAPONYA BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

New York'ta diplomasi trafiğine hız kesmeden devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı Yair Lapid ile bir araya gelmesinin ardından Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile görüştü.

Reuters muhabirine görüşme cevabı: O Biden ise Ben de Erdoğan'ım BM Genel Kurul toplantısı için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir gazetecinin "ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmeyi diler miydiniz?' sorusuna "Yok, o Biden ise Ben de Erdoğan'ım" şeklinde cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı II. Abdullah ile görüştü Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu’na katılmak üzere ABD'ye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı II. Abdullah ile bir araya geldi.

Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile bir araya geldi BM 77. Genel Kurulu'nda liderlere hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının ardından BM Genel Sekreteri Guterres ile bir araya geldi.

Erdoğan BM’de fotoğraflarla konuştu: Yunanistan Ege’yi mülteci mezarlığına çeviriyor 100'den fazla devlet başkanının katıldığı Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulunda liderlere hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanisan'ın Ege Denizi'nde ki katliamlarını bir kez daha fotoğraflarla gözler önüne serdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mülteci krizinin botları batırmakla, duvar örmekle ve toplama kampları ile çözülemeyeceğini vurgulayarak, “Yunanistan hukuksuz geri itmeleriyle Ege’yi mülteci mezarlığına çeviriyor” dedi.