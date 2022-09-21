Türkiye Gazetesi

Devlet Bahçeli’nin klasik otomobili ile Genel Merkeze geldiği anlar MHP’nin Twitter hesabından paylaşıldı. Klasik araçlara olan tutukusu ile de tanınan Bahçeli özellikle Volvo marka arabası ile sık sık gündeme geliyor.

KLASİK ARABASI İLE YOLLARDA

Devlet Bahçeli'nin Ankara yollarında Ferdi Tayfur şarkısı eşliğinde direksiyon salladı. O anlar MHP Genel Merkezi’nin Twitter hesabından "Liderimiz Yollarda" başlığı ile paylaşıldı.

FERDİ TAYFUR DİNLEDİ

Tesbihi ve yüzüğü ile o en sevdiği arabasını kullanan Bahçeli'nin videosunun Ferdi Tayfur'un Bu Bana Yeter adlı şarkısı ile servis edilmesi dikkatlerden kaçmadı. Ferdi Tayfur Bahçeli'nin sevdiği sanatçılardan biri olarak biliniyor.

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den 'Doğu Türkistan' mesajı: Davası doğru ve emin ellerde Kayseri Mitingi sonrası verilen akşam yemeğinde Hür Doğu Türkistanlılar Derneği yönetim kurulunu kabul eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, uzun yıllar Çin zulmüne maruz kalan Doğu Türkistan ile ilgili konuştu. Bahçeli "Doğu Türkistan davası doğru ve emin ellerde.'' mesajı verdi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli 'Aday belli karar net' mitinginde konuştu Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Sivas'ta gerçekleşen 'Aday belli karar net' mitinginde konuştu. Bahçeli'nin seçim çalışmalarına start verdiği mitingde 'Adayımız belli, kararımız net" diyen Bahçeli "Hedefimiz sayın Erdoğan'ın açık ara kazanmasıdır" dedi. Enflasyonla ilgili konuşan Bahçeli, "Enflasyon canavarının başı mutlaka ezilecek. Biz siyasi, ekonomik ve diplomatik yükselişi ile Türkiye’ye destek olacağız." ifadelerini kullandı.