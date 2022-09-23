Türkiye Gazetesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de gerçekleştirilen CHP TBMM Grubu'nun 27. Dönem 5. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı'nın açılışına katıldı. Adı son dönemde Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak gündeme gelen Kılıçdaroğlu'ndan, toplantının açılış töreninde dikkat çeken bir çıkış geldi.

"GERÇEKTEN BENİMLE BİRLİKTE MİSİNİZ?"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Ben sürekli yürümeye ve ilerlemeye kararlıyım ve hiçbir şey beni inandığım yoldan geri çeviremez. Bu ülkeyi seven insanların, gerçek vatanseverlerin umutları ve duaları her yerde bizimle birlikte yürüyor, buna inanın" dedi.

"Şunu da artık bilmek zorundayım, siz gerçekten benimle birlikte misiniz?" diyen Kılıçdaroğlu, "Bazılarınızın sesi çıkmıyor, bazılarınızın da isteyerek veya istemeyerek zarar verdiğini görüyorum. Ama artık karar verin. Bu halk düşmanlarını beraber yenecek miyiz, yenmeyecek miyiz? Benimleyseniz benimle olduğunuzu da artık hissetmek istiyorum. Sırtımı size yaslayacağımı bilmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun twitter paylaşımı

İLK PAYLAŞIM İMAMOĞLU'NDAN: HER KOŞULDA YANINDAYIM

Kılıçdaroğlu’nun sorduğu "Siz gerçekten benimle birlikte misiniz?" sorusu sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. 'Yanındayım' etiketi ile atılan tweetler Türkiye’nin gündeminde bir numaraya yükseldi.

Öte yandan, CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanı da sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda Kılıçdaroğlu'na desteklerini dile getirdiler. Paylaşım yapan ilk isim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu. İmamoğlu, Twitter hesabından, "Her koşulda Sayın Genel Başkanımızın yanındayım" mesajını verdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da, sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'nu etiketleyip, "Adil yarınlar, huzurlu bir gelecek için her zaman yanınızdayım" mesajını paylaştı.

TUNÇ SOYER DE PAYLAŞIM YAPTI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de, "Umut, barış ve adalet dolu bir Türkiye için Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu'nun yanındayım" paylaşımında bulundu.

Bu üç ismin dışında diğer CHP'li büyükşehir belediye başkanları da sosyal medya hesaplarından destek mesajları paylaştılar.

İYİ PARTİ SESSİZ KALMADI

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının ardından, İYİ Partili isimler de sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımda bulundular. Parti Lideri Meral Akşener'in danışmanı Fatih Demirkol, son noktayı Akşener'in koyacağını ifade etti.

Demirkol, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Son noktayı Sayın Meral Akşener Koyar!" ifadelerini kullandı.

Akşener'in bir diğer danışmanı Zekai Kaya da Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Benim Cumhurbaşkanı adayım Sayın Genel Başkanım Meral Akşener'dir. Tabutu yerde kalsın vefayı unutanın" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'ndan cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması: Tanıdığınız bir isim olacak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı programda 2023 seçimlerini ve cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. “Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayını belirledi mi?” sorusuna 6'lı masadaki liderlerle fikir birliği yapacaklarını söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, adayın sürpriz olmayacağını da ekledi.

Kılıçdaroğlu o afişin önünde poz verdi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Elâzığ’da, kendisini eleştiren afişlerden birinin önünde fotoğraf çektirdi.