Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi | ANKARA

Masaya dâhil olduğu günden beri kendisinin başbakanlığa aday olduğunu dile getiren İyi Parti lideri Meral Akşener’in çıkışına Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’dan cevap geldi. Özdağ, daha önce başbakanlığın kendilerinde bulunduğunu aktararak “Sayın Meral Akşener, daha önce ‘Başbakanlığa adayım’ demişti. O önce konuştu, biz şimdi konuşuyoruz. Çünkü şimdi hak bizim. O koltuğu bize millet vermişti, millet şimdi ‘O koltuğu size yeniden vereceğiz’ diyor. Birileri o koltuğu çalsa da millet bize geri verecek. Başbakanlık öncelikle bizim hakkımız” dedi.

İYİLEŞECEĞİZ DOSTLAR!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun önceki gün partisinin İzmir’deki toplantısında yaptığı “Benimle birlikte misiniz?” çıkışı, altılı masada üstü kapalı olarak ‘Cumhurbaşkanı adaylığı’ mesajı olarak yorumlandı. Kılıçdaroğlu’nun sözlerinin masadaki ortaklar tarafından ‘Baskı’ olarak nitelendirilirken özellikle İyi Parti içinden, CHP liderinin adaylığına yönelik itirazların yükseldiği belirtiliyor. Kılıçdaroğlu’nun, dün İzmir sahilinde eşiyle birlikte yürüyüş yaptığı anları sosyal medya hesabından “O kaleleri yıkamazlar. İyileşeceğiz dostlar” ifadesiyle paylaşması dikkat çekti.

CHP'nin 'sosyal medya' planı: Hedef 'altılı masa'yı baskı altına almak 'Altılı masa' henüz Cumhurbaşkanı adayı için ortak bir karara varamazken, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kulislerde en çok dile getirilen isim olmaya devam ediyor. Bunun için harekete geçen CHP teşkilatı, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla 'altılı masa'nın ikinci tur görüşmelerinden önce masayı baskı altına almaya çalışıyor.

Altılı masada çatlak büyüyor Seçimlere dokuz aydan az bir süre kalmasına rağmen cumhurbaşkanı adayını hâlen belirleyemeyen 6’lı masada adaylık yarışı kızışıyor.