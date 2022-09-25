Türkiye Gazetesi

MHP Malatya Milletvekili ve MYK Üyesi Mehmet Fendoğlu, beraberinde MHP MYK Üyesi Bahadır Alperen, MYK Üyesi Muhammed Köse ve MDK Üyesi Özmen Alp Giray Erdemir ile birlikte Bingöl’de MHP Bingöl İl Başkanı Nurettin Varol'un ev sahipliğinde ‘Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma’ programları çerçevesinde ziyaretlerde bulundu.

Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan ile de görüşerek kentin sorun ve taleplerini dinleyen Fendoğlu ve beraberindeki MHP heyeti, MHP Bingöl Merkez İlçe Başkanlığı toplantısında sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileri, muhtarlar, vatandaşlar ve teşkilat mensupları ile bir araya geldi.

Bingöl merkezdeki esnaf ve vatandaşları ziyaret eden ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Fendoğlu, MHP’ye gösterilen ilgi ve desteklerden dolayı vatandaşlara teşekkür etti. Bingöl Şehit Aileleri ve Gaziler Derneğinde şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelen Fendoğlu, ardından Bingöl Valisi Kadir Ekinci'yi ziyaret ederek, kentin ve bölgenin sorun ve taleplerine ilişkin istişarelerde ve bilgi alışverişinde bulundu. Fendoğlu ve beraberindeki heyet, Bingöl Yeni Şehir Şehit Hayrullah Polat Polis Merkezi Amirliği ve Bingöl Özel Harekat Şube Müdürlüğünü ziyaret ederek, emniyet mensuplarıyla da bir araya geldi. MHP heyeti, Bingöl’ün Karlıova ve Yedisu ilçelerini de ziyaret ederek, partililerle biraya geldi.

'KARARIMIZ NET, ADAYIMIZ BELLİDİR'

Ziyaretlerde yaptığı konuşmada Türkiye'de huzuru ve güveni oluşturan bir güç olduğuna dikkat çeken Fendoğlu, "Bu gücün arkasında da Cumhur İttifakı vardır. Bunun arkasında devlet iradesi vardır. Bu irade 2023 yılında Allah'ın inayetiyle muzaffere erecektir hiç şüphemiz yok. Kararımız net, adayımız bellidir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 50'nin üstünde oyla cumhurbaşkanı görevine tekrar devam edecektir” ifadelerini kullandı.

'MASA BAŞI OYUNLARIYLA ANKET YAPIYORLAR'

Masa başı oyunlarla anket yapıldığını söyleyen Fendoğlu, “Tüm MHP teşkilatları olarak MHP Genel Başkanımız, bilge liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin gösterdiği 2023 hedefinin gerçekleşmesi için Türkiye’nin 81 ilinde ayaktaşız, çalışıyoruz, halkımızla biriz, beraberiz. Sahaya inmekten korkanlar, sahaya çıkmaktan çekinenler, sahada MHP’yi görünce titreyenler masa başı oyunları ile anket yapıyorlar. Sivas, Kayseri ve Bursa mitingleri sözde anket şirketlerine en güzel cevabı vermiştir. Bilge liderimiz Devlet Bahçeli, önce ülkem ve milletim diyerek meydanlara çıkmış ve halkımızla iç içe. MHP’nin varlığı vatan hainlerini ve hainlerle iş birliği yapanları dün rahatsız ettiği gibi bugünde rahatsız etmektedir ve oyunlarını bozmaktadır. Sahada MHP’yi görünce titreyenler masa başı oyunları ile anket yapıyorlar” diye konuştu.

Fendoğlu ve MHP heyeti, Bingöl Belediye Başkanı iken şehit edilen Belediye Başkanı Hikmet Tekin'in Ilıcalar Yukarı Yeni Başlar'da bulunan kabrini de ziyaret ederek dua okudu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı: Ülkemizi geriye götürmeye hiç kimsenin gücü yetmeyecek MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, Türkiye'nin ekonomisinin kötüleme peşinde olunduğunu belirterek, "Milletimize ölümü gösterip sıtmaya razı etmeye çalışanların tek amacı yıkmaktır, tahrip etmektir, temellerimize dinamit koymaktır. Fakat başaramayacaklar, Türkiye'yi asla geçemeyecekler, cumhurun iradesini yenemeyecekler." dedi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den 'Doğu Türkistan' mesajı: Davası doğru ve emin ellerde Kayseri Mitingi sonrası verilen akşam yemeğinde Hür Doğu Türkistanlılar Derneği yönetim kurulunu kabul eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, uzun yıllar Çin zulmüne maruz kalan Doğu Türkistan ile ilgili konuştu. Bahçeli "Doğu Türkistan davası doğru ve emin ellerde.'' mesajı verdi.