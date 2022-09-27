Türkiye Gazetesi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun aynı gündemle ikinci toplantısının ardından '1 yıl geçici üyelikten çıkarma' cezası aldı. Kararın ardından açıklama yapan Özcan, parti yönetimi ve Gürsel Tekin'e sert sözlerle yüklendi. Özcan, "Tarihin bana bir vazife yüklediğini düşünürsem aday olmaktan geri durmam. 100 bin imzayı toplayıp aday olmayı düşünürüm" ifadelerini kullandı. Özcan, HDP'ye bakanlık vaadinde bulunan Gürsel Tekin'e ise "HDP ile neyin pazarlığını yapıyorsunuz? HDP Kürtlerin partisi falan değil. HDP Kürt vatandaşlarımızın asıl sorunlarına hiç değinmiyor. Kandil’in sözcülüğünü yapmaya devam ediyor" şeklinde konuştu.

PARTİ YÖNETİMİNE SERT SÖZLER

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında '1 yıl geçici üyelikten çıkarma' cezasının verilmesine oy birliği ile karar verdi. Kararın ardından açıklama yapan Tanju Özcan, "Karar hukuki değil siyasi" görüşünü savunarak "Et tırnaktan ayrılmaz" dedi.

Karar sonrası tv100’de konuşan Özcan cumhurbaşkanı adaylığı konusunda ise, "Tarihin bana bir vazife yüklediğini düşünürsem aday olmaktan geri durmam. 100 bin imzayı toplayıp aday olmayı düşünürüm" ifadelerini kullandı.

"HDP KÜRTLERİN PARTİSİ FALAN DEĞİL"

Özcan, "HDP Kürtlerin partisi falan değil. HDP Kürt vatandaşlarımızın asıl sorunlarına hiç değinmiyor. Kandil’in sözcülüğünü yapmaya devam ediyor. HDP’ye bu anlamda çok fazla yaklaşılmasının doğru olmadığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"GÜRSEL TEKİN BENİM PARTİLİLİĞİMİ TEST EDEMEZ"

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözlerine Özcan'ın tepki göstermesi sonrası Tekin "O şahıs CHP'li değildir, üyeliği askıya alınmıştır" demişti. Bu sözler üzerine Özcan "Gürsel Bey benim partililiğimi test edemez, ben de onunkini edemem." dedi.

Özcan, Gürsel Tekin'in HDP'ye bakanlık sözü vermesi üzerinden CHP ile HDP ittifakını hedef aldı. Özcan, 'HDP ile neyin pazarlığını yapıyorsunuz? onların istekleri sadece bakanlıkla biter mi sanıyorsunuz?' dedi.

'VERİLEN KARAR HDP VE PARTİ İÇİNDEKİ BAZI KLİKLERİ MUTLU ETTİ'

Özcan ayrıca hakkında verilen cezanın HDP'yi ve partisi içerisindeki bazı klikleri mutlu ettiğini söyledi.