Türkiye Gazetesi

Emrah Özcan ANKARA

AK Parti Medya ve Tanıtım Başkanı Hamza Dağ, 2023 seçim çalışmalarını 2012-2014 yılları arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başdanışmanlığını yapan, siyaset, sosyoloji alanında akademik çalışmalarıyla bilinen, Prof. Dr. Ertan Aydın’ın yürüteceğini açıkladı.

Kendisini ispatlamış bir ekip oluşturduklarını kaydeden Hamza Dağ “Ekipte alanında uzman; siyasal iletişim stratejistleri, siyasal iletişim ve etkinlik görevi uzmanları, dijital iletişim stratejistleri yer alıyor. Ekip daha önce birkaç seçimde çalışmış bir ekip. Şimdiye kadar başarılı isler yaptılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da bir sunum yapıldı” dedi.

Prof. Dr. Ertan Aydın

SEÇİM BEYANNAMESİ ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE AÇIKLANACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 28 Ekim’de vizyon belgesini açıklayacağını kaydeden Dağ şöyle devam etti:

Bu, bir seçim beyannamesi değil, bir vaat buluşması da değil. 29 Ekim, cumhuriyetimizin ilanının 99. Yıl dönümü. Biz önümüzdeki seçimlerde, cumhuriyetimizin ilanından sonraki ikinci yüzyıla doğru gideceğiz. Dolayısıyla 28 Ekim’i, cumhuriyetin ilanının 99. yılı olması sebebiyle belirledik. Burada ‘Türkiye yüzyılı’ hakkında bir bilgi verme durumu söz konusu olacak. 28 Ekim’de yapacağımız toplantının ana çerçevesi Türkiye yüzyılıdır. Burada neyi kastediyoruz? Cumhuriyetimizin asırlık birikiminden ilhamla önümüzdeki yüzyılı tanımlayan bir iddia, bir motivasyon ortaya koyuyoruz. Seçim beyannamesi ise önümüzdeki günlerde açıklanacaktır.

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