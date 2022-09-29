Türkiye Gazetesi

Yunanistan'ın gayriaskeri statüdeki Midilli ve Sisam adalarına ABD menşeli zırhlı araç sevk etmesi bardağı taşıran son damla olmuştu. Yunan provokasyonlarına karşı Türkiye'den tepkiler peş peşe gelmeye devam ediyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'ın provokasyonları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, "Yunanistan adaları silahlandırırken biz de gerekli adımları atacağız" dedi.

Önce silah anlaşması, şimdi de tatbikat! Yunanistan'ı Fransa ve ABD şımartıyor Her fırsatta Türkiye’yi tahrik eden, adaları silaha boğan Atina “Muhtemel bir savaşta Yunanistan’ı destekleriz” diyen Fransa ile Ege’de ortak tatbikata başladı. 1 Ekim’e kadar sürecek tatbikatta, Yunanistan bütün savaş gemileri ile yer alacak...

MGK toplantısı sonrası Yunanistan'a sert mesaj Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. MGK sonrası yapılan açıklamada Yunanistan'a sert mesajlar verildi.

AB Komisyonu'ndan skandal Türkiye açıklaması: 'Tehditlere son verin, Yunanistan'ın yanındayız' Avrupa Komisyonu Sözcüsü Peter Stano Yunanistan'a destek mesajı vererek, "Türkiye'den tehdit söylemlerine son vermesini bekliyoruz" sözleriyle skandal bir ifadeye imza attı.

ABD, Yunanistan'a asker yığmıştı! Pentagon'dan açıklama geldi ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, Yunanistan’ın Ege adalarına sevk ettiği ABD menşeli zırhlı araçlarla ilgili Ankara’nın Washington yönetimine verdiği protesto notasına ilişkin konuştu. Ryder, Türkiye ve Yunanistan’a diyalog çağrısı yaparken ülkesinin Ege’de herhangi bir tatbikatının olmadığını söyledi.