Türkiye Gazetesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İzmir'de partililere yönelttiği 'Gerçekten benimle misiniz?' sorusu, aday olduğu yorumlarına neden olmuş ardından bir canlı yayında konuşan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, adaylık konusuna ilişkin "Altılı masayı toplayan Kemal Bey. O masanın bir noter olma durumu yok. Kemal Beyin bir aday tarifi vardı, ben ona hep katıldığımı ifade ettim. Benim de iki yıldır söylediğim bir şey var, kazanacak bir aday." açıklamasında bulunmuştu.

ADAYLIK ÇIKIŞININ ARDINDAN İLK GÖRÜŞME

Üst üste gelen açıklamalar 6'lı masadaki çatlağı derinleştirirken iki lider o konuşmaların ardından bugün ilk kez bir araya geldi.

TOPLANTI 2 SAAT SÜRDÜ

2 Ekim’de CHP Genel Merkezinde gerçekleştirilecek olan 6’lı masa toplantısı öncesi davet niteliğinde yapılan ziyaret, yaklaşık 2 saat sürdü.

Kılıçdaroğlu'nun 'benimle misiniz' sorusuna CHP'den destek, İYİ Parti'den mesaj CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir'de partisi tarafından düzenlenen bir toplantıda "Gerçekten benimle misiniz?" ifadesini kullanması CHP'de yankı uyandırdı. Kılıçdaroğlu'nun bu açıklaması sonrası CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanı sosyal medya hesapları üzerinden destek mesajı yayınladı. İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı Fatih Demirkol'dan ise çarpıcı bir paylaşım geldi.

Meral Akşener'den dikkat çeken aday açıklaması! İYİ Parti lideri Meral Akşener katıldığı bir televizyon programında dikkat çeken Cumhurbaşkanı adayı açıklamasında bulundu. Akşener: "Altılı masayı toplayan Kemal Bey. O masanın bir noter olma durumu yok. Kemal Beyin bir aday tarifi vardı, ben ona hep katıldığımı ifade ettim. Benim de iki yıldır söylediğim bir şey var, kazanacak bir aday." dedi.