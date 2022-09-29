Türkiye Gazetesi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Fox Tv'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. 2023'te yapılacak seçimler yaklaşırken Kılıçdaroğlu'nun aday olma durumuna değinen Babacan, 6'lı masanın tek hedefinin seçimi büyük bir farkla kazanmak olduğunu ifade etti. "Geçiş süreci üzerinden anlaşma olmadan, ortak aday konusunda isim belirtmek doğru değil." diyen Babacan, her partinin kendi gündeminde bir adayı olabileceğini belirtti.

"ADAYIN BELİRLENMESİNDE ÖNEMLİ OLAN SOKAĞIN SESİ"

Konuşmasında anket sonuçlarından daha farklı bir tablo olacağının altını çizen Ali Babacan, adaylığın belirlenmesinde önemli olanın 'sokağın sesi' olduğunu vurguladı. Babacan, "Çarşı, pazar ne diyor? Sokağın sesi ne? Açık ara farkla kazanacak aday için bugünden konuşmak yanlış. Sokağın sesini dinlemek gerekiyor. Anketçiye konuşmayan bize konuşabiliyor. İnsanlar bekliyor, izliyor. Saplam bir alternatif oluşturulmazsa ne olacağı belli olmaz bu seçimde. Yani kimse şunu da söylemesin bu iktidar gitti gidiyor, seçim cepte kim aday olsun pazarlığı falan yok. Öyle bir şey değil ya bir dakika." ifadelerini kullandı.

"HEDEFİMİZ AÇIK FAR KLA KAZANMAK"

İşte Ali Babacan'ın o ifadeleri: "Bizim hedefimiz 50+a falan değil, açık farkla kazanmak. Ama seçimlere kadar kimin açık farkla kazanıp kazanamayacağı belli olmaz. Bugünden anket sonuçlarına bakıp da seçim dönemini kestiremezsiniz. Geçen seneki anket sonuçlarına bakın, bir tablo vardı. Bugünkü anket sonuçlarına bakın daha farklı bir tablo var. Seçim yaklaşınca tablo daha da değişecek. Hala anketler her şeyi söylüyor mu söylemiyor.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu ve Ali Babacan bir araya geldi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı makamında ziyaret etti.

Esnaflardan Ali Babacan’a 6’lı masa tepkisi: HDP masada yoksa arkada oturuyor Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Aksaray'da galericileri gezdiği sırada esnaflardan biri, 6'lı masa üzerinden tepki gösterdi. HDP'nin masada değilse de arkada olduğunu söyleyen esnaf, Davutoğlu'na da kendisine de kızgın olduğunu söyledi.