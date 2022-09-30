Türkiye Gazetesi

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kılıçdaroğlu; 2 gün PKK’nın ipini bekledin, Bizi yine şaşırtmadın. Sizin bu devletle bir meseleniz var.Yapılan saldırıyı ilk önce adamların DEAŞ'a yıktı, tutmayınca adamların 'cinnet geçiren bir kadın Polis' yalanına sarıldı." ifadelerine yer verdi.

"YAZIKLAR OLSUN..."

İçişleri Bakanı Soylu, "PKK’nın açıklamasını referans alıp, kabul ettiği teröristlerle ilgili henüz sonucu çıkmamış raporların üzerinden terör örgütünü ve utanılacak parti raporunu korumaya alıyorsun." dedi.

Soylu mesajında, "6’lı masada sıkıştın, PKK’ya sığındın, Yazıklar olsun..." ifadelerini kullandı.

Mersin'deki hain saldırıda köşeye sıkışan 2 teröristin kendini patlama anı anbean kamerada Mersin Mezitli'de polisevine saldırı düzenleyen 2 teröristin polisle girdiği çatışma sonrası 1 polisimiz şehit olmuştu. O hain teröristlerin düzenlediği saldırıda yeni görüntüler ortaya çıktı. Köşeye sıkıştığını anlayan teröristlerin sırt çantalarındaki patlayıcıyı infilak ettirdikleri anlar anbean kameraya yansıdı.

Mersin'de ihanet zinciri: Polis katili teröristin izi belediyeye uzandı Bir polisin şehit edildiği Mersin’de terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında, aralarında Mersin Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının da bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı.