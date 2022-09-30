Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz Pazartesi günü Mersin'de PKK'lı teröristlerin polisevine düzenlediği hain saldırıda Zozan Tolan kod adlı terörist Dilşah Ercan üzerindeki bombasıyla patlatılarak öldürüldü. PKK terör örgütü, Ercan'ın saldırıda ölmediğini öne sürerken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ise hükümete 'DNA raporunu açıklayın' çağrısı yaptı. PKK'lı Ercan'ın ölmediği iması yapan Kılıçdaroğlu'na AK Partili Dağ, zehir zemberek sözlerle yüklendi.

'MİLLİ GÜVENLİK SORUNUNA DÖNÜŞMÜŞTÜR'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu hedef alan iddialarına sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Dağ, ”Mızrak çuvala sığmıyor. Sadece teröristleri gazeteci diye aklayan raporları değil, sayısız örnekten sonra şu artık çok nettir: CHP terör örgütlerini doğrudan ve dolaylı olarak desteklemektedir ve Kılıçdaroğlu CHP'yi maalesef bir milli güvenlik sorununa dönüştürmüştür.'' ifadelerini kullandı.

'SON ÇIRPINIŞLARINIZ, KAYBEDECEKSİNİZ'

Dağ, açıklamasının devamında ''İki gündür sessiz kalan CHP Genel Başkanı, PKK açıklamasına sırtını dayayıp devlete meydan okumuş. Kemal Bey, bunlar sizin son çırpınışlarınız, kaybedeceksiniz ve size tavsiyemiz bunun onurlu bir mağlubiyet olması için çabalamanız” şeklinde tepki gösterdi.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

Polisevi saldırısının faillerinden PKK'lı Dilşah Ercan'ın CHP tutuklu gazeteciler raporunda yer alması kamuoyunda büyük tepkilere neden olmuştu. Konuyla ilgili sessizliğini bozan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullanmıştı;

''İki gündür kirli propaganda yürüten Erdoğan ve yaveri fotoroman Süleyman… Öldürülen teröristin DNA raporuna rağmen, tam 2 gündür yalan söylediniz, havuz medyanız manşetler attı. Oysa ben ne dolaplar çevirdiğinizi iki gündür biliyorum. Bile bile yalan söylediniz.'

'DNA RAPORUNU AÇIKLAYIN'

Şimdi çıkın ve teröriste ait DNA raporunu açıklayın, bu millet bir kez ağzınızdan doğru bir şey duysun. Başsavcıya dosyaya el koyun dediniz. Başsavcıya sesleniyorum, o dosyayı gizlemeye çalışma, biliyoruz gerçekleri… Utanmıyor musunuz!

Polisevi saldırısında yeni görüntüler: Kahraman polisimiz yaralı halde teröristi patlattı 26 Eylül'de Mersin’de bulunan Tece Polisevine gerçekleştirilen hain terör saldırısında canı pahasına teröristleri içeri sokmayan kahramanlar polislerimiz olası bir faciayı önledi. Olay sıcak sıcaklığını korurken polislerimizin çatışmalarından yeni görüntüler geldi. Görüntüde yaralı polisimiz teröristi vurup patlatıyor.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten HDP'nin polisevi saldırısı kınama açıklamasına sert tepki: Siyasi sahtekarlık AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, PKK'nın ismini vermeden Mersin'deki polisevine saldırıyı kınayan HDP ile ilgili değerlendirmede bulundu. 'Terör eylemleri karşısında “her türlü şiddete karşıyız” diyerek terörü ve meşru devlet kurumlarını aynı kefeye koymak en sinsi terör destekçiliğidir. Bu sinsi zihniyet terörün ideolojik gıdasıdır.'' diyen Çelik ''Terörü lanetlemeden söylenen her demokrasi cümlesi bir siyasi sahtekarlıktır.' ifadelerini kullandı. Çelik ayrıca Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki Rus-Ukrayna politikasını yorumlayarak “Türkiye, barışın tesisi için en güçlü odaktır” dedi.

Polisevi saldırısının faillerinden PKK'lı Dilşah Ercan CHP'nin 'tutuklu gazeteciler' raporunda! Mersin'de polisevine düzenlenen ve 1 polisimizin şehit olduğu saldırının faili Zozan Tolan kod adlı Dilşah Ercan, CHP'nin "tutuklu gazeteciler" raporunda olduğu ortaya çıktı. Polislere ateş açan Zozan Tolan kod adlı Ercan, çantasındaki bombalı düzeneği patlatarak olay yerinde ölmüştü.