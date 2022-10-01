Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'da ele geçirilen Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'nın Rusya'ya ilhak edildiğini açıkladı. Bu gelişmenin ardından art arda tepkiler gelirken, Dışişleri Bakanlığı da, Rusya’nın Ukrayna’nın bazı bölgelerini ilhakı hakkında yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Rusya’nın, Ukrayna’nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini ilhak kararını reddediyoruz." ifadesine yer verildi.

KIRIM ÖRNEĞİ VERİLDİ

Türkiye'nin 2014'de yapılan gayrimeşru bir referandumla Kırım’ın Rusya tarafından ilhakını tanımadığı, Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne, bağımsızlığına ve egemenliğine verdiği güçlü desteği her vesileyle vurguladığı hatırlatılan açıklamada, "2014'de benimsediğimiz bu tutum doğrultusunda, Rusya’nın, Ukrayna’nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini ilhak kararını reddediyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Uluslararası hukukun yerleşmiş ilkelerinin ağır bir ihlali olan bu kararın tarafımızca kabul edilmesi mümkün değildir. Giderek daha vahim boyutlar alan savaşın müzakereler yoluyla ulaşılacak adil bir barış temelinde çözüme kavuşturulmasına olan desteğimizi yineliyoruz."

RUSYA UKRAYNA TOPRAKLARININ YÜZDE 15'iİNİ DAHA İLHAK ETTİ

Rusya, Kırım'dan sonra Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini de ilhak ederek Ukrayna'nın yaklaşık yüzde 15'ini topraklarına kattı.

Başkent Moskova'da düzenlenen törende, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya'ya bağlanması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Rus yanlısı sözde yönetimlerin başkanları anlaşmalar imzaladı.

Biden’dan Rusya’ya ‘ilhak’ tepkisi: Bizi korkutmuyor ve korkutamayacak ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna topraklarından yaptığı yeni ilhaklar konusunda Rusya'yı eleştirerek NATO müttefiklerinin her karış toprağını savunmaya hazır olduklarını söyledi. Biden Putin'e hitaben, “Bizi korkutmuyor ve korkutamayacak." dedi.

İlhaklara tepki çığ gibi büyüyor: Kuleba: Ukrayna için hiçbir şey değişmedi Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitry Kuleba, Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerinin Rusya topraklarına katılmasına ilişkin, "Ukrayna için hiçbir şey değişmedi" dedi.

Son dakika... NATO: Rusya'nın ilhakını asla tanımayacağız Rusya'nın Ukrayna'daki 4 bölgeyi kendi topraklarına katmasına ilişkin NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "NATO müttefikleri bu toprakların hiçbirini Rusya'nın bir parçası olarak tanımıyor ve tanımayacak" dedi.

Son dakika... AB: 4 bölgenin ilhakını asla tanımıyoruz Son dakika... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in canlı yayında 4 bölgeyi ilhak ilanının ardından, AB ülkeleri liderlerinden ilk açıklama geldi. Avrupa Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, "Avrupa Birliği, bu yasadışı ilhakı hiçbir zaman tanımayacak. Rusya'ya karşı yaptırımları arttıracağız ve Ukrayna'ya güçlü desteğimizi sürdüreceğiz" denildi.

Son dakika... Putin canlı yayında tüm dünyaya açıkladı! 4 bölgeyi ilhak etti Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'da ele geçirilen Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'nın Rusya'ya ilhak edildiğini açıkladı.