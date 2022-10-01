Türkiye Gazetesi

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Kulislerde, altılı masanın ikinci tur görüşmeleri öncesinde Akşener’in bir araya geldiği Kılıçdaroğlu’nu aday olmaması konusunda ikna ettiği konuşuluyor. Kılıçdaroğlu’nun ve kurmaylarının son günlerdeki sessizliğinin sebebinin bu olduğu yorumları yapılıyor. Son gelişmelerin ardından daha önce isimleri adaylık için geçen ancak Kılıçdaroğlu’nun ‘Yanımda mısınız?’ çıkışına ‘Yanındayız’ cevabını vererek aday olmayacakları sinyalini veren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, altılı masa tarafından ortak aday gösterilme ihtimalinin arttığı belirtiliyor.

Altılı masa hareketlendi! Dikkat çeken trafik Sarsıntı geçiren ‘Altılı Masa’nın liderleri Pazar gününden itibaren tekrar buluşacak. Randevu öncesi Kılıçdaroğlu ile Akşener bir araya geldi.

CHP'nin 'sosyal medya' planı: Hedef 'altılı masa'yı baskı altına almak 'Altılı masa' henüz Cumhurbaşkanı adayı için ortak bir karara varamazken, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kulislerde en çok dile getirilen isim olmaya devam ediyor. Bunun için harekete geçen CHP teşkilatı, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla 'altılı masa'nın ikinci tur görüşmelerinden önce masayı baskı altına almaya çalışıyor.