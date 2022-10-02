Türkiye Gazetesi

FERHAT EKİNCİ | ANKARA

Genel Başkanlar, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ev sahipliğinde saat 14.00’te CHP Genel Merkezinde bir araya gelecek. Liderlerin gündeminde Cumhurbaşkanlığı adaylığına kimin gösterileceği bulunmuyor. Bunun yerine adayda aranacak kriterlerin masada olacağı belirtiliyor. Toplantıda DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın parlamenter sisteme geçiş sürecinin yol haritasını ve ön koalisyon protokolü imzalanması önerisini tartışmaya açacağı kaydediliyor. Ayrıca toplantıda, geçiş sürecinde cumhurbaşkanının yetkilerini nasıl kullanacağının da gündem olması bekleniyor. Kimin aday olacağı konusunun en erken ocak ayında masanın gündemine gelebileceği ifade ediliyor. Bugünkü toplantı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun üstü kapalı adaylık mesajından sonra, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in bu mesaja verdiği cevabın gölgesinde geçecek. Saadet lideri Temel Karamollaoğlu’nun yaptığı “Kimse masada benim dediğim olacak diye baskı yapma hakkına sahip değil” açıklaması, kulislerde masadaki dengelerin değişmeye başladığı şeklinde yorumlanıyor. Bu arada, Akşener ile ikinci tur görüşmeleri öncesi bir araya gelen Kılıçdaroğlu “Gayet sıcak, gayet samimi, çok verimli bir görüşme oldu. Bir sorun yok." dedi.

İKİ PARTİDEN KONGRE KARARI

Genel İdare Kurullarını toplayan altılı masanın iki ortağı İyi Parti ile Saadet Partisi, yaklaşan seçimler öncesi kongreye gitme kararı aldı. İyi Parti’nin olağan kurultay sürecinin 3 Ekim’de ilçe ve il kongreleri ile başlaması planlanırken, Saadet Partisinin 8. Olağan Büyük Kongresi ise 30 Ekim’de Ankara’da yapılacak. İki partinin kongre kararı kulislerde, seçim öncesi kadroyu değiştirme ve parti içinden yükselmesi beklenen muhalif seslerin önünü kesmeye çalıştıkları şeklinde yorumlandı.

Kılıçdaroğlu aday olmayabilir CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Benimle misiniz?” çıkışı sonrası altılı masada adaylık tartışması alevlenmişti. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in “Altılı masa noter değildir” sözlerinin ardından CHP liderinin adaylığı iyice zora girdi.

Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı adayı açıklaması! 2023'te yapılacak seçimlere az bir zaman kala DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili dikkat çeken açıklamalar geldi.