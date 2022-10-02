Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-ABD ikili siyasi ve ekonomik ilişkileri, savunma sanayi alanındaki işbirliği alanları ile Ukrayna savaşı, Ege ve Akdeniz, İsveç-Finlandiya'nın NATO üyelik süreçleri, Güney Kafkasya'daki gelişmeler dahil bölgesel konular değerlendirildi.

'Türkiye Şanghay'a üye olur mu? Şam'la siyasi diyalog kurulacak mı?' İbrahim Kalın canlı yayında tek tek açıkladı Canlı yayında gündeme ilişkin konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, önemli açıklamalar yaptı. Türk bankalarına yaptırım tehdidiyle ilgili de konuşan Kalın, "İddiaların bir aslı yok, yaptırımlar delinmiyor" dedi. "Türkiye Şanghay'a üye olur mu?" ve "Şam'la siyasi diyalog kurulacak mı?" sorularını da cevaplayan Kalın, gündemdeki sıcak gelişmeleri değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekleyen Putin'den beklenmedik tepki... İbrahim Kalın taklidi gündem oldu Özbekistan’da gerçekleşen Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi’ne katılan Rusya Devlet Başkanı Putin’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı beklerken yaptığı hareket gündeme damga vurdu. Rus lider Putin’in şaşkınlığı kameralara yansıdı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın çevresindekilerle samimi şekilde selamlaştığını gören Putin, Kalın’ın taklidini yaptı.