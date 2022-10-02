Türkiye Gazetesi

İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi genel başkanları, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ev sahipliğinde toplandı. 6 liderin 37’nci buluşmasında yine adaylık konusu gündeme gelmedi. Liderler, seçimi kazanması durumunda cumhurbaşkanının geçiş sürecinde yetkilerini nasıl devredip paylaşacağı konusu konuşuldu.

Geçen hafta Kılıçdaroğlu’nun “Benimle misiniz?” sorusuna “Arkanızdayız” diyen Ekrem İmamoğlu, önceki gün Ordu’da “6’lı masa en doğru kararı verecektir” çıkışı ile tekrar adaylık sinyali vermişti. İmamoğlu’nun bu çıkışı sonrası adaylık denklemleri iyice karışmıştı. Kulislerde ‘kimin aday olacağı’ konusunun en erken ocak ayında masanın gündemine gelebileceği ifade ediliyor.

Masada aday yok, kriterleri var CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Demokrat Parti ve Gelecek Partisinin oluşturduğu altılı masa, ikinci tur görüşmelerinin ilkini bugün gerçekleştirecek.

Kılıçdaroğlu aday olmayabilir CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Benimle misiniz?” çıkışı sonrası altılı masada adaylık tartışması alevlenmişti. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in “Altılı masa noter değildir” sözlerinin ardından CHP liderinin adaylığı iyice zora girdi.

Meral Akşener'den dikkat çeken aday açıklaması! İYİ Parti lideri Meral Akşener katıldığı bir televizyon programında dikkat çeken Cumhurbaşkanı adayı açıklamasında bulundu. Akşener: "Altılı masayı toplayan Kemal Bey. O masanın bir noter olma durumu yok. Kemal Beyin bir aday tarifi vardı, ben ona hep katıldığımı ifade ettim. Benim de iki yıldır söylediğim bir şey var, kazanacak bir aday." dedi.