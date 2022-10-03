Türkiye Gazetesi

Yüz bin yolcuya hizmet veren Sabiha Gökçen Havalimanı metrosuna kavuştu. Hava yolunu demir yoluyla birleştiren hattın açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önümüzdeki aylarda bu hattın İstanbul Havalimanı’na kadar uzatılacağını kaydetti.

“İstanbul’un her meselesiyle bu işin sorumlularından bile daha çok ilgileniyoruz” diyen Erdoğan, şöyle konuştu:

> Yeri geldiğinde eli İstanbul’da gözü başka yerlerde olanların eksiğini de biz tamamlıyoruz. Sel oluyor, kar yağıyor, yangın çıkıyor bakanlarımızla, kurumlarımızla anında olaya bizzat yerinde vaziyet ediyoruz. İstanbul’un belediye başkanı nerede? Bodrum’da. Ama Erdoğan’ın bakanları nerede? Vakaların olduğu yerde...

> Devlet yönetmek bakkal dükkânı yönetmeye benzemez. Hastane yapıyoruz, yolu eksik kalıyor. Mevcut belediye başkanı ya ben de bir köşesinden tutayım. Ya yok böyle bir derdi.

> Birileri bizim yaptığımız bu raylı sistemleri sahiplenmek istiyor. Bay Kemal herhâlde burayı da sahiplenmezsin.

> 20 yılda ülkemize kazandırdığımız asırlık eserler sayesinde milletimizin hayat kalitesini yükselttik. Yeni nesillere üzerinde Türkiye yüzyılı inşa edebilecekleri güçlü bir Türkiye bırakıyoruz. Manifestomuzun adı ne? Türkiye Yüzyılı... Artık buna çalışacağız.

> Kimseyi ötekileştirmeden herkesi kucaklayacağız. Elbette bunu yaparken istikbal ve istiklalimizi korumaya öncelik vereceğiz. İnancımıza, kültürümüze, aile kurumumuza yönelik saldırılara da kesinlikle göz yummayacağız. Gençlerimizi mankurtların eline düşürmeyeceğiz.

> Mersin’deki son saldırıda malum parti kimleri kullanıyor? Kadınları kullanıyor. Ben bu 2 kadın teröriste bir yerde acıyorum. Neden? Bu partinin kadın mensupları hadi bakalım konuşun, Kandil’de bu kadınları yetiştirenler, terörist olarak yetiştirenler benim ülkemin kadınlarına bunun hesabını verebilirler mi?

> Saldırganları himaye ve teşvik eden HDP’dir. Bu teröristleri kamuoyu önünde savunma, aklama görevini de CHP üstlenmiştir. HDP, bu ihanette yine başrolü oynamaya taliptir. CHP de terör örgütünün kuklası ve oyuncağı durumuna düşmüştür.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da, İstanbul’da 6 hatta daha çalışmalara devam ettiklerini belirterek, Kâğıthane-İstanbul Havalimanı ve Çam Sakura Şehir Hastanesi’nden de geçen, Başakşehir-Kayaşehir metro hatlarının açılışlarının bu yıl içinde yapılacağını bildirdi.

SABİHA GÖKÇEN-KADIKÖY ARASI METROYLA 45 DAKİKA

Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı günlük 1 milyon 200 bin yolcuya hizmet verecek ve 80 kilometre hıza sahip olacak. 7,4 kilometre uzunluğundaki hat, Pendik Tavşantepe’den başlayıp Fevziçakmak, Şeyhli, Yayalar, Kurtköy istasyonlarından geçerek İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na ulaşacak. Hattın faaliyete başlamasıyla Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Pendik Tavşantepe’ye 10 dakikada, İstanbul Anadolu Adliyesi’ne 12 dakikada, Kadıköy’e de 45 dakikada ulaşmak mümkün olacak.

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