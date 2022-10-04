CHP'den yapılan açıklamada, Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı tarafından kurulan "Doğu Masası"nın çalışmaları sonucu partiye yeni katılımların sürdüğü belirtildi.
AK PARTİ KURUCU ÜYESİ CHP'YE KATILDI
Son olarak AK Parti kurucu üyesi ve 22'nci Dönem Hakkari Milletvekili Fehmi Öztunç'un CHP'ye katıldı.
ROZETİ KILIÇDAROĞLU TAKTI
Genel Başkan Kılıçdaroğlu, parti genel merkezindeki makamında kabul ettiği Öztunç'a rozetini taktı.
Aralarında Kemal Kılıçdaroğlu ve Ümit Özdağ da var! 34 vekilin fezlekeleri TBMM'de 34 milletvekili hakkında dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle hazırlanan 65 ayrı fezleke, TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Fezlekeler arasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın da fezlekesi yer alıyor.
Kılıçdaroğlu gündeme getirmişti! AK Partili Yılmaz Tunç'tan 'af' açıklaması TBMM açılış resepsiyonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, af veya infaz düzenlemesi ile ilgili konuştu. Tunç, “Şu anda grubumuzda böyle bir çalışma yok” dedi.
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 'adaylık' sorusuna cevap: Belirlesek ne olacak? Cumhurbaşkanlığı seçimi için geri sayım sürerken Millet İttifakı henüz adayını belirlemiş değil. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ittifakın adaylık karmaşasına ilişkin kendisine yöneltilen soruya "Cumhurbaşkanı adayı belirledik, ne yapacak bu aday? Aday belirlesek ne olacak?" şeklinde cevap verdi.