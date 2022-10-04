Türkiye Gazetesi

Avusturya'da pazar günü cumhurbaşkanlığı seçimi düzenlenecek. Seçim öncesi, anketlerde favori olarak gösterilen Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, TRT Haber'in sorularını cevapladı. Tahıl koridoru konusuna da değinen Bellen, Bellen, "Türkiye, bu krizde çok önemli işlere imza attı. Şayet Ukrayna veya Rusya tahıllarının Karadeniz üzerinde sevkiyatı yapılamasaydı, dünyanın farklı yerlerinde, bilhassa Afrika'da ve Orta Doğu'da açlık kriziyle karşı karşıya kalınırdı." dedi.

TÜRKİYE'NİN ARABULUCULUK ROLÜ

Bellen, Birleşmiş Miletler Genel Kurulu'nun yapıldığı New York'ta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türk Evi'nde yaptığı görüşmenin detaylarına değindi; Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna savaşındaki ara buluculuk rolüne vurgu yaptı.

Avusturya Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmelerinde iki önemli konuda adım atıldığını söyledi.

Bellen, "Türkiye, bu krizde çok önemli işlere imza attı. Şayet Ukrayna veya Rusya tahıllarının Karadeniz üzerinde sevkiyatı yapılamasaydı, dünyanın farklı yerlerinde, bilhassa Afrika'da ve Orta Doğu'da açlık kriziyle karşı karşıya kalınırdı. Bu da Türkiye'nin ara buluculuğu ve Erdoğan'ın Gutterres ile birlikte girişimleri sayesinde oldu." dedi.

EFES'TEKİ KAZILAR VE NATO TATBİKATLARI

Avusturya Cumhurbaşkanı, Efes kazılarına devam edilmesinden ve Türkiye’nin, Avusturya’nın NATO askeri tatbikatlarında yer almasına onay vermesinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi:

"Efes'teki kazılara tekrar devam ediyoruz. Bu, sizin için belki çok basit bir konu gibi gelebilir ama biz Avusturyalılar için çok önem arz ediyor. 125 yılı aşkındır orada kazı yapıyoruz. İkincisi de Türkiye, NATO'nun barış için askeri tatbikatlarında yer almasına onay verdi. Bu, Avusturya için çok önemli."

AVRUPA'NIN ENERJİ GÜNDEMİ

Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, Avrupa'da yaşanan enerji krizine de değindi; şu ifadeleri kullandı:

"İnancıma göre, bu kışı gaz sorununa fazla takılmadan atlatabiliriz. Esasında 2 sorunumuz var: Gaz ve enerji alanında hem rezerv sorunu hem fiyat sıkıntısı. Bu sadece evini ısıtmak isteyenleri değil, işletmeleri de etkiliyor. Örneğin, esnaf, ürünlere fiyat artışı yaparak yansıtacak."

Bellen, Avrupa'nın Rus gazına olan bağımlılığından kurtulması gerektiğini ifade etti.

Avusturya-Türkiye ilişkilerinin dostane bir şekilde geliştiğine işaret eden Alexander Van der Bellen, pazar günü yapılacak seçimde Türk kökenli Avusturya vatandaşlarının oylarına talip olduğunu da söyledi.

Politico'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'arabuluculuk' övgüsü: Listede sadece Türkiye var Politico dergisinde yer alan makalede, Ukrayna-Rusya savaşında birçok ülkenin tutumunun gidişata göre değiştiği belirtilirken, arabulucu konumunda sadece Türkiye gösterildi. Makalede, savaş süresinde hayata geçen iki önemli anlaşmanın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde yapıldığını ifade etti.

Türkiye'nin arabuluculuğundaki esir takası, Avrupa basınında Türkiye'nin arabuluculuğunda Rusya ve Ukrayna arasında esir takası gerçekleşti. Bu, Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı.

Tarihi zirvenin ardından Erdoğan'dan barış mesajı: Tekrar arabulucu rolüne hazırız Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve BM Genel Sekreteri Guterres Lviv'deki üçlü zirvenin ardından açıklama yaptı. Savaşın müzakere masasında sonuçlanacağını umut ettiğini söyleyen Erdoğan, "Tekrar arabulucu rolüne hazırız" dedi. Zelenski de, Erdoğan'ın ziyaretinin "Güçlü bir ülkeden güçlü bir destek mesajı" olduğunu söyledi.