Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ | ANKARA

Gündeme ilişkin soruları cevaplandıran Ali Babacan, iktidara gelmeleri durumunda enflasyonla nasıl mücadele edeceklerine ilişkin “Enflasyonla mücadele dönemi tabii zor olacak. Para politikalarının sıkılaştığı dönemde daha farklı olacak. Fiyat sıkılaştırma var ama miktar sıkılaştırılması henüz yok” dedi. Babacan, bu durumla ilk defa karşılaşmadıklarını, bugünkü şartlarını Kasım 2002’den daha iyi olduğunu söyledi.

Ali Babacan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Arkamda mısınız?’ çıkışıyla başlayan, İyi Parti lideri Meral Akşener’in ‘Altılı masa noter’ açıklamasıyla devam eden tartışmaları da değerlendirdi. Altılı masada bir gerginlik yaşanmadığını ileri süren Babacan, şunları kaydetti: Masayı, olduğundan daha iyi gösterme çabam yok, samimi hissiyatımı anlatıyorum. Bütün genel başkanların masaya verdiği önemi ve beraberce ülkeyi bu sıkıntılı durumdan kurtarma iradesini görüyorum. Bu partiler bir arada olursa seçim kazanılacak. Altı partinin beraber yol yürümesi yakın tarihte bir ilk. Bu da hassasiyet ve dikkat gerektiriyor. O nedenle toplantıda, ‘Bir sıkıntı olduğu zaman birbirimizi telefonla arayalım, yanlış anlamaya yol açıcı gelişmeler olduğunda hemen iletişime geçelim’ anlayışı oldu. Şunu da yeniden teyit ettik; altı partinin altı genel başkanının da birlikte çalışma iradesi çok güçlü.

Altılı masa hareketlendi! Dikkat çeken trafik Sarsıntı geçiren ‘Altılı Masa’nın liderleri Pazar gününden itibaren tekrar buluşacak. Randevu öncesi Kılıçdaroğlu ile Akşener bir araya geldi.

CHP'nin 'sosyal medya' planı: Hedef 'altılı masa'yı baskı altına almak 'Altılı masa' henüz Cumhurbaşkanı adayı için ortak bir karara varamazken, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kulislerde en çok dile getirilen isim olmaya devam ediyor. Bunun için harekete geçen CHP teşkilatı, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla 'altılı masa'nın ikinci tur görüşmelerinden önce masayı baskı altına almaya çalışıyor.