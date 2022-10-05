Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yasama yılının ilk grup toplantısında CHP’nin başörtüsü kanun teklifiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğluna çağrıda bulunarak yeni anayasa teklifinde bulundu. Erdoğan, “Diyor ki bu konuda kanun teklifi çıkaralım. Madem bu konuyu kendisi gündeme getirdi. Biz daha öte bir teklif edelim. Eğer dürüstten, samimiysen, çözümü anayasa düzeyinde sağlayalım. Arkadaşlarıma talimatı bugün veriyorum. Adalet Bakanım başta olmak üzere çalışmalar hızlıca hazırlanacak ve önümüze getirecekler” ifadelerini kullandı.

CHP'DEN ANAYASA TEKLİFİNE İLK CEVAP

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel sosyal medya hesabından "Meclis'e sunduğumuz kanun teklifimiz AK Parti'de rahatsızlık oluşturdu. Desteklememek için Anayasa değişikliği önerip başka değişiklikler için fırsat kolluyorlar. Her gün anayasayı çiğneyen bir anlayışla anayasa değiştirecek halimiz yok. Yeni Anayasa, yeni Meclisin işi olacak!" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN: DÜRÜST DEĞİLLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'te grup toplantısı çıkışında gazetecilerin CHP milletvekili Özgür Özel'in anayasa teklifine' hayır' cevabı verdiğini iletmesi üzerine "Olacağı buydu, dürüst değil bunlar" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'başörtüsü' teklifi: Samimiyseniz anayasa ile çözelim AK Parti TBMM Grup Toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na başörtüsü teklifi nedeniyle sert sözlerle yüklendi. 'Geçmişte bu ülkede başörtüsü diye utanç verici mesele kaldıysa bunun tek müsebbibi CHP zihniyetidir, CHP faşizmidir. Türkiye'nin gündeminde başörtüsü diye bir mesele verdiğimiz mücadele ve yaptığımız mücadeleler sayesinde hamdolsun artık kalmamıştır.' diyen Erdoğan ayrıca Kılıçdaroğlu'na yeni bir başörtüsü teklifinde bulunarak, "Eğer dürüstse, bu zat gençlerimizin en büyük hassasiyetleri olan özgürlük alanlarından biri olan bu meselenin arkasındaysa gelin çözümü yasa değil Anayasa düzeyinde sağlayalım." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Onur Şener'in ailesine taziye telefonu Ankara'da öldürülen müzisyen Onur Şener için Cumhurbaşkanı Erdoğan Şener'in ailesine taziye telefonu açtı. Erdoğan, aileye başsağlığı dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan acele kamulaştırma ve 11 bölgede 'kesin korunacak hassas alan' kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; Adana, Antalya, Bitlis, Muş, İstanbul, İzmir, Van ve Ağrı sınırları içinde bulunan 11 bölgedeki doğal sit alanları "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi. Ankara, Bartın, Giresun ve Gaziantep'de bazı taşınmazların acele kamulaştırılması kararı verildi. Sinop'un Durağan ilçesinde de bazı alanların orman sınırları dışına çıkartılması kararlaştırıldı.