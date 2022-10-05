Türkiye Gazetesi

Ahmet Davutoğlu, başbakanlık döneminde kendisine yönelik sözler nedeniyle ‘hakaret’ davası açtığı Selahattin Demirtaş hakkındaki şikayetinden vazgeçti. Mahkeme, Ahmet Davutoğlu’nun avukatı aracılığıyla bu dosya kapsamında bulunan tüm işlemlerden ve taleplerden feragat ettiklerini bildiren bir dilekçe sunduğunu bildirdi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın, ‘Türkiye Cumhuriyeti Devletini, hükümetini alenen aşağılama’ ve dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu’na yönelik söylediği sözler nedeniyle ‘hakaret’ suçlarından yargılanmasına devam edildi. İstanbul 47. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Demirtaş’ın avukatı Fırat Epözdemir hazır bulundu. Mahkeme, Ahmet Davutoğlu’nun avukatı aracılığıyla bu dosya kapsamında bulunan tüm işlemlerden ve taleplerden feragat ettiklerini bildiren bir dilekçe sunduğunu aktardı.

Mahkeme, sanık Demirtaş hakkında aynı suçlamalarla başka illerde ve mahkemelerde devam eden dosyaların sonuçlarının beklenmesine ve bir kısmı karara bağlanan dosyaların ise istinaftan dönmelerinin beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Tahir Elçi cinayetinde Ahmet Davutoğlu tanık olarak dinlenecek Diyarbakır Sur ilçesinde yedi sene önce Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi ve iki polisin, PKK'lı teröristler tarafından öldürülmesine ilişkin davanın görülmesine bugün devam edildi. Mahkeme, dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun tanık olarak dinlenmesine karar verdi. Daha önce ise bu talep reddedilmişti.

Ahmet Davutoğlu’na şok üstüne şok: Konuşması yarım kaldı, polis devreye girdi Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Malatya ziyaretinde peş peşe gelen tepkiler nedeniyle neye uğradığını şaşırdı.