Türkiye Gazetesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi, yeni döneme 1 Ekim itibarıyla başladı. Meclis'in açılmasıyla birlikte yeni torba yasa da gündeme geldi. AK Parti'nin hazırladığı yeni yasa teklifi ile birçok düzenlemenin çözüme kavuşturulması bekleniyor. Daha önce yaklaşık 100 madde olarak hazırlanan torba teklifi ikiye bölündü. Buna göre, 52 maddelik torba kanun teklifi yarın Meclis'e gelecek. İlk torba kanun teklifine son anda önemli maddeler eklendi.

MASKE CEZALARI SİLİNİYOR

52 maddelik torba yasa teklifine göre koronavirüs salgınında maske takmayanlara verilen cezalar silinecek.

200 BİN DOSYA VARDI, BORÇLAR SİLİNECEK

Bir önemli madde de kısa çalışma ödeneğinde itilaflı dosyalar, işten çıkartılanlar hariç, bildirmekte gecikenlerin borçları da silinecek. Bu konuda 200 bin dosya olduğu söyleniyor. Torba kanun teklifinde KYK faizleri silinecek, eletrik ve doğalgaz desteği de torbada yer alacak. İhracatçıya çifte pasaport ve 2 bin TL'ye kadar icra borçların silinmesi de torba yasada olacak.

Torba yasada son dakika düzenlemesi: Yurt dışı çıkış harcına gelen zam iptal AK Parti’nin üzerinde çalıştığı ve Meclis’e sunulmaya hazırlanan torba yasada son dakika değişikliği. Yurt dışı çıkış harçlarını gelen yüzde 100 zam iptal edildi. Yapılan düzenlemeyle yurt dışına çıkış harcı 150 TL'den 300 TL'ye çıkaracak değişiklik düzenlemeden çıkarıldı.

Her kesime müjde... Meclis'in ilk gündemi torba yasa Torba yasa ile başta EYT olmak üzere ihracatçının yeşil pasaport problemi, işverene elektrik ve doğalgaz desteği, yemek desteği, üç milyon vatandaşın icralık fatura borcu çözüme kavuşturulacak.