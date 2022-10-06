Türkiye Gazetesi

İYİ Parti Yalova İl Teşkilatı’nda istifalar devam ediyor. Geçtiğimiz hafta İYİ Parti Yalova İl Teşkilatı’ndan 5 kişi istifa ederek MHP saflarına katılmıştı. Bu kez 4 kişi daha istifa sonrası MHP’ye katılım sağladı. MHP’ye katılan Elif Soyöz, Kadir Özen, Murat Karagül ve Doğan Akçal’a rozetlerini MHP İl Başkanı Namık Öz ve Merkez İlçe Başkanı Aydın Altun taktı. MHP’ye son 2 haftada İYİ Parti’nde istifa ederek katılan kişi sayısı 9’a ulaştı.

Konuyla ilgili MHP İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “İP’ten istifa ederek MHP’ye katılanlar İP’te milliyetçilik söylemleri ile yola çıkıldığını ancak bunun içinin boş olduğu, parti içinde milliyetçilerin dışlandığı, parti yönetiminde milli konularda ve Türk milletinin değerlerine olan yaklaşımın yanında, terör örgütü ve ele başları ile olan ilişkileri ve bunlara olan hayranlıklarından rahatsız olduklarını ifade ederek istifa ettikleri belirten kadın kollarından Elif Soyöz ile Muhammed Kadir Özden, sanayi esnafından Murat Karagül ve Doğan Akçal MHP saflarına geçmiştir” denildi.

Akşener'in Bucak aşeritinden Sedat ve Ahmet Bucak'a vekillik teklifi istifa getirdi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in geçtiğimiz hafta Şanlıurfa'ya gerçekleştirdiği ziyaret esnasında Bucak aşiretinden Sedat ve Ahmet Bucak ile de görüşmesi istifa getirdi. Mahmut Cevheri, İYİ Parti Genel Merkezi'ndeki danışmanlık görevinden de, partiden de istifa ettiğini açıkladı.

Yozgat İYİ Parti İl Başkanı, Gürsel Tekin'in sözleri sonrası 'Aynı masada olamam' diyerek istifa etti CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin 'HDP'ye bakanlık verilebilir' sözleri İYİ Parti'de istifa getirdi. İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Metin Özışık, 'Bu zihniyetle aynı masada olamam' diyerek partisinden ayrıldı.