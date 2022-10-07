Türkiye Gazetesi

Toplantıdan sonra düzenlediği basın toplantısında Türk ve yabancı gazetecilerin sorularını cevaplandıran Erdoğan, “Suriye lideri Esad ile görüşür müsünüz?” sorusuna şu cevabı verdi: Esad ile şu an için görüşmem mümkün değil. Vakti saati geldiğinde biz Suriye’nin Başkanı ile de görüşme yoluna gidebiliriz. Alt kademede zaten görüşmeler sürüyor. Bizim bütün arzumuz Suriye’deki terör gruplarının buradan arındırılması, bununla birlikte burada briket evler yapmak suretiyle geri dönüşü hızlandırmanın adımlarını atıyoruz. Geri dönüşümle ilgili de 550 bin civarında Suriyeli kendi topraklarına döndü. Rusya-Ukrayna savaşı bölgede atılacak adımları etkiledi. Rusya’nın, İran’ın bölgede etkinliği var. Diğer yandan koalisyon güçlerinin etkinliği var. Başta ABD olmak üzere terör örgütüne silah, teçhizat yardımları yapılıyor. Vakti zamanı geldiğinde Amerikalı yetkililerle bunları görüşerek Suriye’nin kuzeyini bunlardan arındırmak istiyoruz.

Yunan bir gazeteci Erdoğan’a “Bir gece ansızın gelebiliriz” mesajını sordu. Bunun üzerine Erdoğan, “Bu sadece Yunanistan için geçerli değil. Bizi rahatsız eden, bize saldıran hangi ülke olursa olsun, onlara cevabımız ‘bir gece ansızın geliriz.’ Bunu böyle bilmeleri, anlamaları lazım. Şu an itibarıyla siz anladığınıza göre onlar da anlamıştır” cevabını verdi.

İsveç, terör yürüyüşlerine izin verdiği sürece, parlamentoda teröristler yer aldığı sürece bu ülkeye karşı tavrının olumlu olmayacağını vurgulayan Erdoğan, bölgede barışın hâkim olması için çalıştıklarını, kimseyle gerilim istemediklerini belirterek “Türkiye’nin hiçbir ülkenin egemenliğinde, toprağında, hak ve hukukunda gözü yoktur. Biz sadece ülkemizin ve Kıbrıs Türklerinin menfaatlerini korumanın mücadelesini veriyoruz” diye konuştu.

ALİYEV VE PAŞİNYAN’I BİR ARAYA GETİRDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının yapılacağı Prag Kalesi’ndeki fuaye alanında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ı bir araya getirdi. Sohbet samimi bir hava içerisinde geçti. Erdoğan’ın Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile ayaküstü sohbeti de dikkat çekti. Samimi bir görüntü veren ikiliden Erdoğan, Macron’a dönerek “Gel seni de Türk Birliği’ne alalım. Avrupa Avrupa nereye kadar. Asya, Avrupa’dan büyük” dedi. Bu teklif üzerine gülümseyen Macron’a diğer liderler de eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad açıklaması: Vakti geldiğinde görüşürüz Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu programına ilişkin düzenlediği basın toplantısında dünya ve Türkiye gündemine dair açıklamalarda bulundu. Ermenistan Cumhurbaşkanı Paşinyan ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölgemizde iyi komşuluk ilişkileri temelinde tam normalleşme hedefimize ulaşabileceğimize samimiyetle inanıyorum." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Suriye lideri Esad ile görüşme olabilir mi' sorusuna ise, "Şu an itibariyle böyle bir şey söz konusu değil. Ama 'Mümkün değildir' ifadesini kullanmam da, alışılmış bir siyasetçi değilim. Dolayısıyla vakti saati geldiğinde biz Suriye'nin başkanıyla da görüşme yoluna da gidebiliriz." cevabını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihi zirve sonrası ilk açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı için bulunduğu Prag'da Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından açıklamalarda buluna Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölgemizde iyi komşuluk ilişkileri temelinde tam normalleşme hedefimize ulaşabileceğimize samimiyetle inanıyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prag'da gülümseten 'Soros' göndermesi Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi için Prag'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, temaslarını sürdürüyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan bir Azeri muhabirin de sorularını cevapladı. Aliyev'in 'Bu sorosçu' diyerek şakalaştığı muhabire Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Dikkat et bu sorosçular gazetecileri satın alıyor' diyerek göndermede bulunurken kahkahaların koptuğu o anlar kameralara da yansıdı.