Türkiye Gazetesi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başörtüsü yasağı sebebiyle kızlarını yurt dışında okutmak mecburiyetinde kaldığını söylemiş, Kılıçdaroğlu’nu geçmişteki açıklamaları üzerinden eleştirmişti. Gelecek Partisi lideri Davutoğlu dünkü sohbet toplantısında Kılıçdaroğlu’nu övdü. Davutoğlu şunları söyledi: Bizlerin başörtüsünü savunması doğaldır. Erdoğan’ın da savunması doğaldır. Çünkü bunun çilesini çektik. Bu şahsi bir çile de değildir. Erdoğan ve ailesinin de çilesi değildir. Hepimizin ailesinin çektiği çiledir. En çok da çocuklarını yurtdışında okutma şansı bulamayan fakir kız çocukları bu çileyi yaşadı. Aileleri bu çileyi yaşadı. Hepimizin acısıydı bu acı. Bu acıyı bizim savunmamız doğru, kolay. Bu açıyı Kılıçdaroğlu’nun savunması ise daha anlamlıdır. İşte böyle oldu bugün. Neden bundan rahatsız olalım. Kılıçdaroğlu, geçmişte anayasa teklifine ‘hayır’ demiş. Geçmiş geçmişte kaldı. Bu teşebbüsü dolayısıyla kendisine teşekkür ettim, eşim de teşekkür etti.

Davutoğlu Demirtaş davasından vazgeçti: Şikayetini geri çekti Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, başbakan olduğu dönemde kendisine yönelik sözleri nedeniyle eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında yaptığı 'hakaret' şikayetini geri çektiği öğrenildi.