Türkiye Gazetesi

Amasya’da bir otelde düzenlediği toplantıda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü çıkışına verilen desteğin farklı çevrelerce eleştirildiğine değinen Ahmet Davutoğlu, “Başörtüsü sorunu fiili olarak kalktı. Ama her an iktidar değişikliğinde sorun tekrar hortlayabilir. Birileri gelip 28 Şubat gibi bir anlayışı getirebilir. Böyleleri maalesef var” dedi.

"ŞİMDİ ÇÖZÜM ZAMANI"

Ahmet Davutoğlu, “Muhalefette o eski 28 Şubat zihniyetini temsil edenler rahatsız oldu. Başörtüsü sorununun bir daha gündeme gelmemesi için yasal ya da anayasal düzenleme yapmak lazım. Milyonlarca başörtüsü kadının, kızın yaşadığı çileler üzerinden tekrar tekrar seçim istismarı yapılmaması için şimdi bir yasal düzenleme yapılması lazım” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun 'başörtüsü' çıkışına karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 'anayasa değişikliği' çağrısı yaptığına işaret eden Davutoğlu, “Gelin bunu şimdi çözme vakti. Bahane yok. Bunun içinin başka maddelerle sulandırılması gibi şeyde doğru değil. Her sorun kendi doğası içinde çözülmeli” şeklinde konuştu.

Akşener'den AK Parti'nin başörtüsüne anayasal çözüm önerisine cevap: Önce teklifi görelim İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, başörtüsüyle ilgili anayasa değişiklik teklifine ilişkin yaptığı açıklamada; 'Biz hiçbir vatandaşımızın mağduriyetini istemeyiz, buna izin vermeyiz. Ama hazırlanacak teklifi bir görelim. Teklif nedir ona göre hareket ederiz." dedi

Son dakika! Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Başörtüsüne ilişkin anayasa teklifi Pazartesi günü Cumhurbaşkanımıza sunacağız Son dakika haberi: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ''Başörtüsüne ilişkin teklifi Pazartesi günü Cumhurbaşkanımıza sunacağız” dedi. Bozdağ, açıklamasında 'Bu teklifimizi MHP ile ortak hazırlıyoruz, ortak imza ile Meclis’e sunulacak.' ifadelerini kullandı.

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Abdullah Gül'den CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na 'başörtüsü' tebriği: Olağanüstü bir gelişmedir 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, siyasetin gündemine oturan CHP'nin başörtüsü teklifini değerlendirdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nu tebrik eden Gül, gelişmeyi çok memnun olunacak olağanüstü gelişme olarak yorumladı.

AK Parti kurmayları toplandı! Gündem: Başörtüsü için anayasa teklifi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurdu "başörtüsüne ilişkin anayasa değişikliği" gündemini görüşmek üzere AK Parti kurmayları toplandı. Adalet Bakanı Bozdağ başkanlığında toplanan AK Parti'nin hukukçu kurmayları görüşme yapıyor.