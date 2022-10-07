Türkiye Gazetesi

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, gazetecilere basın açıklamasında bulundu. Sarıgül, son zamanlarda yaptığı açıklamalar nedeniyle Yunanistan Başkanı Kiryakos Miçotakis'a, "Türkiye olarak Yunanistan'a barış elimizi uzatıyoruz ama Miçotakis sürekli yumruk sıkıyor. Yumruk sıkan bir elle barış olmaz" diyerek tepki gösterdi.

"BABAN ABD'YE DEĞİL TÜRKİYE'YE SIĞINDI"

Sarıgül, "Miçotakis şu anda tamamen Amerika'ya güveniyor bunu doğru bulmuyoruz. Yunanistan şu anda Amerika'nın bir eyaleti haline geldi. Buradan Miçotakis'e sesleniyorum. Sayın Miçotakis, Türkiye ile dost olmak senin hayrınadır. Sayın Miçotakis, Amerika sana çok uzak Türkiye sana çok yakın. Sayın Miçotakis senin baban darbe olduğu zaman Amerika'ya sığınmadı, Türkiye'ye sığındı ve Türkiye senin babana karşı gerekli misafirperverliği gösterdi. Ve Sayın Miçotakis ayıdan post Amerika'dan dost olmaz. Türkiye'ye güven o senin hayrınadır" şeklinde konuştu.

BBP Lideri Destici'den Yunanistan tepkisi: Bir sabah Türk bayrağı çekildiğini görüveririz Büyük Birlik Partisi Lideri Destici, Ege'deki hukuksuz eylemlerini değerlendirdi. Destici, "Yunanistan aynı kafayla devam ederse elindekini de koruyamaz. Batı Trakya ve Adalar başta olmak üzere pek çok noktaya Türk bayrağı çekildiğini bir sabah görüveririz. Onun için Yunanistan'ın da aklını başına alması lazım. Bu tür tahriklere, tazyiklere kapılmaması lazım." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a Ege adaları tepkisi: Gereği neyse yapacağız Mevlid'i Nebi haftası açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yunanistan Başbakanı, ABD'den yardım istiyor. Neye karşı? Türkiye'ye karşı. Ne yaparsan yap, biz gereği neyse bunu her zaman yapacağız, yapmaya hazırız" dedi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan AB ve Yunanistan'a tepki: Hiçbir önemi ve kıymeti yok Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Türkiye ile Libya arasında hidrokarbon alanında imzalanan mutabakat zaptı konusunda Avrupa Birliği ve Yunanistan'dan gelen açıklamalara, "Yapılan açıklamaların ülkemiz açısından hiçbir önemi ve kıymeti yoktur. İki egemen devlet arasında işbirliğine yönelik bu anlaşmaya itiraz edilmesi hem uluslararası hukuka, hem de BM’nin temel ilkelerine aykırıdır" şeklinde cevap verdi.