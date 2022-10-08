Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Siyaset Okulu açılışında soruları cevapladı. Bahçeli "Başörtüsü için anayasa değişikliği teklifi hayırlı bir teşebbüstür, Meclis'te destek vereceğiz" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle;

"SEÇİMLER 18 HAZİRAN 2023'TE"

"Seçimler 18 Haziran 2023 tarihinde yapılacaktır. Haydi diyelim ki yarın seçime gidiyoruz. Cumhurbaşkanı ve Meclis seçimi var. Ama Cumhurbaşkanı adayları yok. Adayları olmadığı bir yerde gürültünün manası yok. Seçim gününü sabırla beklesinler.

Seçimin erkene alınma tartışması siyasete malzeme yapılmamalıdır. Seçimler yasa çerçevesinde 18 Haziran'da yapılacaktır.

"YENİ ANAYASAYA İHTİYAÇ VAR"

Başörtüsü mevzusunu çözmüş olan Türkiye Cumhuriyeti'nde bu konunun sanki çözülmemiş gibi tekrar gündeme taşıması üzücü olmuştur. Başörtüsünün yeniden tartışılması üzücü olmuştur. Yeni anayasaya ihtiyaç olduğu kanaatindeyiz."

İYİ Parti’den istifa eden 4 kişi daha MHP’ye katıldı İYİ Parti'de istifalar devam ediyor, geçen hafta Yalova İl Teşkilatı’ndan 5 kişi istifa ederek MHP saflarına katılmıştı. Bugün onlara 4 kişi daha eklendi.

Anayasada beş madde değişecek Eğitim-öğretim hakkı düzenlenecek. Başörtüsü yüzünden kimse kamu hizmetinden mahrum bırakılamayacak. Kamuda çalışma hakkı hükümleri de revize edilecek.