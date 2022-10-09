22. Dönem TBMM Eski Başkanı ve AK Parti Kurucular Kurulu üyesi Bülent Arınç'ın acı günü... Bülent Arınç’ın Manisa’da yaşayan ağabeyi Dr. Kutlay Arınç hayatını kaybetti. Bülent Arınç, 2016 yılında büyük ağabeyi Yıldıray Arınç'ı kaybetmişti.
TEDAVİ GÖRÜYORDU
Bülent Arınç’ın ağabeyi Kutlay Arınç bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Arınç’ın ağabeyinin vefat haberini, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik duyurdu.
Başkan Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şöyle dedi:
CENAZE NAMAZI BUGÜN KILINACAK
"TBMM Başkanımız Bülent Arınç'ın ağabeyi Kutlay Arınç tedavi gördüğü hastanede vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, Arınç ailesi ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Cenazesi 9 Ekim Pazar ikindi namazına müteakip Hatuniye Camiinden kaldırılacaktır."
Bülent Arınç, isim vermeden Kaftancıoğlu kararını eleştirdi AK Parti'nin kurucularından olan, bir dönem Başbakan Yardımcılığı, TBMM Başkanlığı yapan Bülent Arınç, isim vermeden Canan Kaftancıoğlu'na destek çıktı. Arınç, yargının Kaftancıoğlu'na verdiği kararı "Dünün mağdurlarının bu karara göz yumması vicdanını yaralamaktadır" dedi.
Bülent Arınç istifa etti Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyeliği görevinden ayrıldığını açıkladı.