AK Parti adayları Pazar günü saat kaçta açıklanacak? AK Parti adayları ne zaman belli olacak?

5 Ocak 2024 21:15 - Güncelleme Tarihi: 5 Ocak 2024 21:16

AK Parti adayları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayının da açıklanacağı 7 Ocak Pazar günü yapılacak açıklama merak ediliyor. Peki, AK Parti adayları Pazar günü saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar…

AK PARTİ ADAYLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AK Parti Seçim İşleri Başkanı Yavuz "Pazar günü İstanbul'da sadece bazı il ve büyükşehir adayları açıklanacak. Sayın Cumhurbaşkanı'mız 15 Ocak'ta Ankara'da kalan büyükşehir ve illerin tamamını ve seçim beyannamesini açıklayacak" dedi. Saati ile ilgili henüz bir bilgi paylaşılmadı.

KAÇ İLİN ADAYI AÇIKLANACAK?

"Pazar günü İstanbul'da 12 büyükşehir ve 16 il adayının açıklanacağının doğru olup olmadığının" sorulması üzerine Yavuz, "Ben böyle bir şey demiyorum." ifadesini kullandı.

Ali İhsan Yavuz, "Pazar günü İstanbul'da sadece bazı il ve büyükşehir adayları açıklanacak. Sayın Cumhurbaşkanı'mız 15 Ocak'ta Ankara'da AK Parti'nin yeni yaptığı binada düzenlenecek programla kalan büyükşehir ve illerin tamamını ve seçim beyannamesini açıklayacak. 7 ve 15 Ocak'ta ilçeler açıklanmayacak." dedi.

Yeniden Refah Partisi ve HÜDA PAR'a il ya da ilçe adaylığı verilip verilmeyeceği sorusu üzerine Yavuz, şunları söyledi:

"Bugün toplantılarımız var. Bakın anlaşırsınız veya anlaşamazsınız, Cumhur İttifakı kapsamındaki partilerle biz istişare halindeyiz. Ne kadarıyla anlaşırız, nerede anlaşırız, nerede anlaşamayız, bu başka bir konu. Mesela geçen dönem HÜDA PAR bizim listelerden girmişti ama Yeniden Refah Partisi ve Büyük Birlik Partisinin de bizim listelerden girmesini arzu etmiştik. Yani çok açık ve net söyleyelim bunu. Daha doğrusu ne olduğunu düşündük ara ara ama arkadaşlarımız, muhataplarımız öylesinin daha iyi olacağını düşündüler. Biz de saygı gösterdik. Yani sonuçta geçen dönem de her şey bizim istediğimiz gibi olmadı. Biz muhataplarımızla istişare ederek, karşılıklı konuları konuşarak bir noktayı yakalamaya çalışıyoruz."

MHP İLE İTTİFAK OLACAK MI?

MHP ile sürecin tamamlandığına vurgu yapan Yavuz, şunları kaydetti:

"MHP'yle meclis üyeliği hariç, orada da ilkeleri koyduk, orada da bir sorun yok. Biz MHP'yle uzun uzun müzakereler yaptık. Masaya ilk oturduğumuz anda bakış açımızı şu şekilde koyduk. Tek tek AK Parti'nin ve MHP'nin karından daha önde Cumhur İttifakı'nın karını hesap ederek çalışmaları yürüteceğiz. 13 toplantı yaptık, ilkeleri doğru koyalım diye uğraştığımız için böyle. 5 ilde MHP adayını destekleyeceğiz. 24 ilde MHP aday çıkartmayacak, bizim adayımızı destekleyecek. 22 ilde de karşılıklı rekabet edeceğiz.

Meclis üyelerini şimdi yapacağız ama bir farkla, onu şimdi söylüyorum. Bütün illerde il genel meclisinde ayrı ayrı gireceğiz, bu belki şu ana kadar ortaya konmadı. Bakın büyükşehirlerde il genel meclisi yok. 51 ilin tamamında il genel meclisi var ve bunların tamamında AK Parti'yle MHP ayrı ayrı girecek."