Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    AK Parti adayları Pazar günü saat kaçta açıklanacak? AK Parti adayları ne zaman belli olacak?

    AK Parti adayları ne zaman, saat kaçta belli olacak? | AK Parti yerel seçimlere kısa bir süre kala belediye başkanı adaylarını açıklamaya hazırlanıyor. Peki, AK Parti adayları Pazar günü saat kaçta açıklanacak? İşte AK Parti’nin belediye başkanı adaylarının açıklanacağı tarihler…

    AK Parti adayları Pazar günü saat kaçta açıklanacak? AK Parti adayları ne zaman belli olacak?
    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    AK Parti adayları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayının da açıklanacağı 7 Ocak Pazar günü yapılacak açıklama merak ediliyor. Peki, AK Parti adayları Pazar günü saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar…

    AK PARTİ ADAYLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    AK Parti Seçim İşleri Başkanı Yavuz "Pazar günü İstanbul'da sadece bazı il ve büyükşehir adayları açıklanacak. Sayın Cumhurbaşkanı'mız 15 Ocak'ta Ankara'da kalan büyükşehir ve illerin tamamını ve seçim beyannamesini açıklayacak" dedi. Saati ile ilgili henüz bir bilgi paylaşılmadı.

    KAÇ İLİN ADAYI AÇIKLANACAK?

    "Pazar günü İstanbul'da 12 büyükşehir ve 16 il adayının açıklanacağının doğru olup olmadığının" sorulması üzerine Yavuz, "Ben böyle bir şey demiyorum." ifadesini kullandı.

    Ali İhsan Yavuz, "Pazar günü İstanbul'da sadece bazı il ve büyükşehir adayları açıklanacak. Sayın Cumhurbaşkanı'mız 15 Ocak'ta Ankara'da AK Parti'nin yeni yaptığı binada düzenlenecek programla kalan büyükşehir ve illerin tamamını ve seçim beyannamesini açıklayacak. 7 ve 15 Ocak'ta ilçeler açıklanmayacak." dedi.

    Yeniden Refah Partisi ve HÜDA PAR'a il ya da ilçe adaylığı verilip verilmeyeceği sorusu üzerine Yavuz, şunları söyledi:

    "Bugün toplantılarımız var. Bakın anlaşırsınız veya anlaşamazsınız, Cumhur İttifakı kapsamındaki partilerle biz istişare halindeyiz. Ne kadarıyla anlaşırız, nerede anlaşırız, nerede anlaşamayız, bu başka bir konu. Mesela geçen dönem HÜDA PAR bizim listelerden girmişti ama Yeniden Refah Partisi ve Büyük Birlik Partisinin de bizim listelerden girmesini arzu etmiştik. Yani çok açık ve net söyleyelim bunu. Daha doğrusu ne olduğunu düşündük ara ara ama arkadaşlarımız, muhataplarımız öylesinin daha iyi olacağını düşündüler. Biz de saygı gösterdik. Yani sonuçta geçen dönem de her şey bizim istediğimiz gibi olmadı. Biz muhataplarımızla istişare ederek, karşılıklı konuları konuşarak bir noktayı yakalamaya çalışıyoruz."

    MHP İLE İTTİFAK OLACAK MI?

    MHP ile sürecin tamamlandığına vurgu yapan Yavuz, şunları kaydetti:

    "MHP'yle meclis üyeliği hariç, orada da ilkeleri koyduk, orada da bir sorun yok. Biz MHP'yle uzun uzun müzakereler yaptık. Masaya ilk oturduğumuz anda bakış açımızı şu şekilde koyduk. Tek tek AK Parti'nin ve MHP'nin karından daha önde Cumhur İttifakı'nın karını hesap ederek çalışmaları yürüteceğiz. 13 toplantı yaptık, ilkeleri doğru koyalım diye uğraştığımız için böyle. 5 ilde MHP adayını destekleyeceğiz. 24 ilde MHP aday çıkartmayacak, bizim adayımızı destekleyecek. 22 ilde de karşılıklı rekabet edeceğiz.

    Meclis üyelerini şimdi yapacağız ama bir farkla, onu şimdi söylüyorum. Bütün illerde il genel meclisinde ayrı ayrı gireceğiz, bu belki şu ana kadar ortaya konmadı. Bakın büyükşehirlerde il genel meclisi yok. 51 ilin tamamında il genel meclisi var ve bunların tamamında AK Parti'yle MHP ayrı ayrı girecek."

    AK Parti adayları Pazar günü saat kaçta açıklanacak? AK Parti adayları ne zaman belli olacak?

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Ak PartiCumhurbaşkanı Erdoğan
    Haberler > Politika > AK Parti adayları Pazar günü saat kaçta açıklanacak? AK Parti adayları ne zaman belli olacak?
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Son seçim anketi yayımlandı - PolitikaSon seçim anketi yayımlandıTKP seçim kararını açıkladı - PolitikaTKP seçim kararını açıkladıMHP’den gazeteciler için yeşil pasaport hamlesi, tek bir şartı var - PolitikaMHP’den gazeteciler için yeşil pasaport hamlesi, tek bir şartı varÖzgür Özel'in CHP'sini İmamoğlu'nun 'sipariş aday listesi' karıştırdı - PolitikaÖzgür Özel'in CHP'sini İmamoğlu'nun 'sipariş aday listesi' karıştırdıÖzgür Özel bu kez Selahattin Demirtaş’ı anmadı - PolitikaÖzgür Özel bu kez Selahattin Demirtaş’ı anmadıCHP İstanbul'da 'yeniden İmamoğlu' dedi - PolitikaCHP İstanbul'da 'yeniden İmamoğlu' dediİyi Parti’ye eleştiri yok DEM’e sıcak mesaj var - Politikaİyi Parti’ye eleştiri yok DEM’e sıcak mesaj varİstanbul adayı yüzde 99 Murat Kurum - Politikaİstanbul adayı yüzde 99 Murat KurumCHP lideri Özel "gölge başkan" iddialarına cevap verdi - PolitikaCHP lideri Özel "gölge başkan" iddialarına cevap verdiCHP'nin İzmir adayı Muharrem İnce mi olacak? Özel'le görüştü, planlar değişti - PolitikaCHP'nin İzmir adayı Muharrem İnce mi olacak? Özel'le görüştü, planlar değişti
    Sonraki Haber Yükleniyor...