AK Parti Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Adayı 2024! AK Parti Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Adayı kim, belli oldu mu, aday adayları kimler?

15 Aralık 2023 17:13 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 17:21

Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi

AK Parti Gaziosmanpaşa adayı kim olacak? AK Parti Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Adayı belli oluyor. AK Parti’de yerel seçim hazırlıkları aday belirleme süreci ile devam ediyor. AK Parti Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı adaylığı için birçok isim geçiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan parti içi yoklamaların ardından Gaziosmanpaşa ve diğer ilçelerin belediye başkanı adayların belirleyecek. İşte, AK Parti Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Adayı!

AK PARTİ GAZİOSMANPAŞA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak yerel seçimde AK Parti’nin Gaziosmanpaşa ilçe belediye başkanı adayı kim olacak sorusu yanıt buluyor.

AK Parti, yerel seçime hazırlık için belirlediği takvim ve yol haritasına göre çalışmalarına devam ediyor.

Parti bu kapsamda, 9 Kasım'da başlayan ve dün tamamlanan belediye başkanlığı aday adaylığı başvuru sürecinin ardından 26 Kasım Pazar günü temayül yoklaması yaptı.

Aday belirlemedeki önemli kriterlerden biri olarak görülen yoklama çalışmalarına yoğunlaşan parti, öncelikle sürecin sağlıklı yürütülmesi için 81 ilde "temayül komisyonları" oluşturdu.

Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri ile milletvekillerinden oluşan komisyonların gözetim ve denetiminde yapılacak yoklamada, Türkiye genelinde yaklaşık 160 bin AK Parti'li oy kullandı.

Tarafsızlığın korunması amacıyla komisyon üyesi olacak milletvekillerinin, kendi seçim çevreleri veya memleketlerinde görevlendirilmemesine özen gösterildi.

Temayül yoklamalarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından AK Parti Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Adayı belirlenecek.

MKYK üyelerinden 31 Mart Mahallî Seçimleri için isim önerisi isteyen Erdoğan’ın MKYK üyelerinden kendi bölgelerindeki il ve ilçe belediye başkanlıkları için birkaç isim yazarak kapalı bir zarfa koymaları talimatını verdiği öğrenildi. Önerilen isimlerin yalnızca Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görüleceği ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Aralık Cuma günü yaptığı açıklamasında adaylar ile ilgili “Bu hafta içerisinde Ankara, Adana, İzmir büyükşehirleri, gerek milletvekilleri gerek teşkilat ile toplantımızı yaptık. Onların da fikrini aldık. Pazar günü 3 bölgenin de kanaatlerini alacağız. Bunların üzerinde çalışıp inşallah Aralık ayının sonuna doğru da birinci derecede büyük şehirlerimizin adaylarını açıklamaya başlayacağız. Bazı illerin de adaylarını bu arada açıklayabiliriz. Gecikmeden bir an önce açıklamayı hedefliyoruz.” açıklamasında bulundu.

2024 YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN?

2024 yerel seçimler 31 Mart Pazar günü yapılacak. Seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyesi, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar belirlenecektir.

GAZİOSMANPAŞA 2019 SEÇİM SONUÇLARI

AK PARTİ: %52,21

CHP: %33,35

SAADET PARTİSİ: %8,88

HDP: %2,90

HDP: %1,40

ŞU ANKİ GAZİOSMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANI KİMDİR?

Şu anda Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı olarak Hasan Tahsin Usta görev yapmaktadır.