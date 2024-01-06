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    AK Parti İstanbul Belediye Başkan adayı belli oldu mu? SON DAKİKA İBB başkan adayları kim?

    31 Mart 2024 yerel seçimlerine kısa süre kala AK Parti İstanbul Belediye Başkan adayı belli oldu mu? SON DAKİKA İBB başkan adayları kim? sorularının cevabı merak edildi.

    AK Parti İstanbul Belediye Başkan adayı belli oldu mu? SON DAKİKA İBB başkan adayları kim?
    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    AK Parti İstanbul Belediye Başkan adayı belli oldu mu, sorusu gündemin merak edilen konularından biri olarak karşımıza çıkmakta.

    AK PARTİ İSTANBUL BELEDİYE BAŞKAN ADAYI BELLİ OLDU MU?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yarın açıklanması beklenen AK Parti'nin İstanbul adayı hakkında gündeme gelen konuların ardından öne çıkan bir isim dikkat çekti. Bunun ardından Eski Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul Milletvekili Murat Kurum'dan ilk açıklama geldi.

    Murat Kurum'a görevinin tebliğ edildiği belirtilmekte. Konu üzerine Kurum, "İstanbul'da deprem riskini ortadan kaldırmak için yola çıkacağız" dedi.

    İBB BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

    Cuma günü CHP Ekrem İmamoğlu'nun başkan adaylığını açıklamıştı. Sosyal medyada gündeme gelen konuların ardından AK Parti'nin adayının da Murat Kurum olduğu belirtilmekte.

     

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Politika > AK Parti İstanbul Belediye Başkan adayı belli oldu mu? SON DAKİKA İBB başkan adayları kim?
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