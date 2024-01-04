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AK Parti, Yeniden Refah Partisi'nden randevu istedi... Yerel seçim öncesi kritik hamle
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, “AK Parti heyeti randevu istedi, yarın akşam görüşme yapılacak" açıklamasında bulundu.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç yerel seçimlerde ittifak konusunda flaş bir açıklama yaptı. Kılıç "AK Parti heyeti randevu istedi, yarın akşam görüşme yapılacak” dedi.
Düzenleyen: Ümit Karadağ - Politika
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı