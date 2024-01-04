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    AK Parti, Yeniden Refah Partisi'nden randevu istedi... Yerel seçim öncesi kritik hamle

    Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, “AK Parti heyeti randevu istedi, yarın akşam görüşme yapılacak" açıklamasında bulundu.

    AK Parti, Yeniden Refah Partisi&#039;nden randevu istedi... Yerel seçim öncesi kritik hamle
    Politika Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç yerel seçimlerde ittifak konusunda flaş bir açıklama yaptı. Kılıç "AK Parti heyeti randevu istedi, yarın akşam görüşme yapılacak” dedi.

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Suat KılıçYeniden Refah PartisiAk Parti
    Haberler > Politika > AK Parti, Yeniden Refah Partisi'nden randevu istedi... Yerel seçim öncesi kritik hamle
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